Zoetzure garnalen

Bereiding

Pel de garnalen, snijd de rugzijde in met een scherp mes en verwijder de zwarte draad. Spoel de garnalen af met koud water en laat ze uitlekken in een vergiet. Leg ze op een stuk keukenpapier en bestrooi ze met zout en versgemalen zwarte peper.

Hak de rode pepers grof. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Pel het sjalotje en snijd het grof. Schil het stukje gemberwortel en hak het fijn. Doe de rode pepers, knoflook, sjalot en gemberwortel in een keukenmachine en maal alles fijn.

Kerf de tomaten in met een scherp mes en leg ze een minuut in kokend water. Doe ze in een vergiet en spoel goed af met koud water. Haal het vel van de tomaten en snijd ze klein.

Verhit twee eetlepels olie in een wok. Fruit hierin het mengsel uit de keukenmachine een minuut of twee.

Voeg de tomaten toe en roerbak nog twee minuten. Voeg tomatenpuree, sojasaus, suiker, azijn en vissaus toe. Schep om en schenk er anderhalve deciliter water bij. Breng aan de kook, zet het vuur lager en laat de saus een paar minuten zachtjes koken.

Roer in een kommetje de maïzena door twee eetlepels koud water. Schenk dit al roerend bij de saus tot deze gebonden is. Klop het ei los in een diep bord en doe de bloem op een plat bord dat ernaast staat. Haal de garnalen eerst door het ei en daarna door de bloem. Schudt het overtollige bloem van de garnalen.

Verhit een flinke laag olie in een wok. Bak hierin de garnalen in een paar minuten rondom bruin. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken. Kook de mihoen volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking en laat deze uitlekken in een vergiet.

Zet vier borden klaar. Verdeel de mihoen over de borden en leg daar de garnalen bovenop. Schenk de saus er overheen. Serveer de garnalen met bijvoorbeeld roergebakken sperziebonen.