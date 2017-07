Zoetgevooisde korianderpesto

Ik kreeg een heel grappige e-mail van Erica Habold als reactie. 'Die koriander was uitverkocht. In plaats daarvan gebruikte ik de zoetgevooisde en fijnbesnaarde, dat was ook erg lekker.' (Het leukste commentaar dat ik ooit van een lezer ontvangen heb.)

Deze korianderpesto is verrukkelijk bij vrijwel alles: bij pasta, (gegrilde) kip, vis of vlees, schaaldieren, groenten, aardappels, tosti's, crackers, sandwiches of gegrild brood- noem maar op. Het is ook lekker om de pijnboompitten te vervangen door amandelen of hazelnoten.

Rooster de pijnboompitten lichtbruin in een droge koekenpan; blijf erbij staan en schud regelmatig om. (Pijnboompitten kleuren snel te donker.) Was de koriander en basilicum voorzichtig en droog grondig, maar zacht.

Snijd de koriander grof, en scheur de basilicum in stukjes. Hak de knoflook fijn. Doe de pijnboompitten, koriander, basilicum en knoflook in de kom van de keukenmachine. Pureer snel tot een egaal, maar nog ietwat rul mengsel. (Pureer niet zo lang dat het mengsel volkomen glad is.)

Doe het kruidenmengsel over in een kom en meng de olijfolie en de kaas erdoor. Breng zonodig op smaak met een snuf zout en wat peper.

Ingrediënten • 50 g pijnboompitten, • 2 flinke bossen koriander • circa. 20 bladen basilicum • 1 grote teen knoflook • ca. 100 ml extra vierge olijfolie • 4 à 5 el geraspte Parmiggiano (of andere pittige kaas), • zout • versgemalen peper

