Zoete omeletjes

Helaas raden instanties die er toezicht op houden dat etenswaren geen (of niet te veel) schadelijke stoffen bevatten, het al geruime tijd af om voor mijn kleinkinderen zo'n heerlijk rauw opgeklopt eitje te maken. Het risico op salmonella zou te groot zijn. En nu komt daar de kans op een te hoog gehalte fipronil, een insecticide, nog bij.

Gelukkig is er een lekker alternatief: een zoete omelet.

Recept

Klop het eiwit stijf met zout.

Klop in een ander kommetje de dooier met de suiker schuimig.

Spatel de losgeklopte eidooier en de room door het stijfgeklopte eiwit (voorzichtig, roer er niet te veel lucht uit).

Laat een klontje boter smelten in een kleine koekenpan met antiaanbaklaag op laag vuur.

Giet het eimengsel in het koekenpannetje en bak het onder een deksel tot het aan de onderkant vast en licht goudkleurig is geworden, en aan de bovenkant redelijk gestold is.

Klap de omelet dubbel en laat hem op een (gebak) bordje glijden.

Bestrooi hem met poedersuiker.

Voor een versie die als feestelijk dessert kan dienen kunt u licht gekneusde blauwe bessen, aardbeien, banaan of ander fruit met wat sinaasappelsap of -likeur of iets ander sappigs besprenkelen en dat mengsel op een helft van de omelet scheppen voordat u hem dubbelklapt. Of kies een lekkere (zelfgemaakte) jam of vruchtencompote als vulling.

Bestrooi de omelet met geroosterd amandelschaafsel en poedersuiker.

