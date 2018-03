Zoenende mannen van SuitSupply roepen agressie op: zeker 30 abri's vernield

Op Twitter worden foto’s gedeeld van verschillende vernielingen. Zo is in Vlaardingen bij een tramhalte een zwaar voorwerp tegen de poster aangegooid. Ter hoogte van de hoofden van de zoenende mannen zit een krater in het glas. Bij een andere halte is een kruis van tape over de twee hoofden heen geplakt. In de Utrechtse wijk IJsselstein is de ruit van een abri ingeslagen en de poster aan flarden gescheurd en in een andere Utrechtse wijk is de poster na vernieling van het bushokje helemaal weggehaald. Ook in Amsterdam en Groningen riepen de posters vernielzucht op.

