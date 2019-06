Zoektocht naar sinds woensdag vermiste Katwijkse (33) gaat door

Het bericht dat zij op Facebook plaatsten met Schaaps signalement, is inmiddels ruim zevenduizend keer gedeeld. De vrouw verdween in de nacht van dinsdag op woensdag, nadat ze om 1.00 café de Blauwe Bock verliet na een avondje stappen. De politie van Katwijk zoekt al dagen naar haar.

Anja Schaap was die avond gekleed in een lichte spijkerbroek en droeg zwarte schoenen, aldus de politie. Ze heeft roodblond haar en is ongeveer 1.65 lang. Ze zou lopend naar huis zijn gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Haar familie maakt zich grote zorgen en zoekt met de politie mee.

Vriendin Fleur van Schaik schrijft op Twitter dat het niets voor Anja is om niets van zich te laten horen.

Tas gevonden Gisterenmiddag liet de politie weten dat zij de tas van Anja Schaap hadden gevonden. Hij lag in een sloot langs de Melkweg. In het water werd verder niets aangetroffen door duikers van de brandweer. Het gebied rond de sloot is inmiddels weer vrijgegeven. Vandaag ging de zoektocht naar de vrouw verder, met behulp van het zogeheten ‘Veteranen Search Team’ dat de politie ondersteunt in het speuren naar vermiste personen. Het team, dat volgens Katwijk Nieuws uit ongeveer vijftig man bestond, zocht vooral in de omgeving van de sloot. De politie krijgt ook signalen dat burgers willen meezoeken. “Dit waarderen wij uiteraard ten zeerste”, aldus agenten op hun Facebookpagina. “Er zijn momenteel collega’s onderweg met een of meerdere speurhonden”, schreven zij gisteren. “Zij zouden het waarderen als jullie hen hun werk goed laat doen.”

