Zoektocht naar een nieuwe bondscoach: de een zegt dit, de ander dat

Weer een nieuwe wending in de zoektocht naar een bondscoach voor Oranje: Henk ten Cate wordt het niet. Hij trok zich terug met een ‘statement’ in zowel De Telegraaf als Voetbal International. Ten Cate zegt daarin dat hem maandagavond zou zijn toegezegd dat hij bondscoach zou worden. Daags erna zou een gebrek aan bredere steun binnen de KNVB hem hebben doen afhaken.

Technisch directeur Hans van Breukelen sprak zaterdag met Ten Cate en een dag later met Dick Advocaat, de andere kandidaat. Ten Cate vertelde aan VI dat hij na de toezegging van maandagavond dinsdag opnieuw werd gebeld door Van Breukelen, die hem zou hebben gezegd dat er toch twijfels waren.

De Telegraaf insinueerde dat Van Breukelen zou zijn teruggefloten door commercieel directeur Jean-Paul Decossaux, de hoogste in rang in de KNVB-directie.

Dat zijn, kort geschetst, de sferen: zowel chronologisch als inhoudelijk op z’n minst lastig te bevatten beweringen over en weer. De KNVB beperkt zich tot de reactie dat de bond zich in de weergave van Ten Cate niet kan vinden. Van Breukelen zegt lachend zich niet te herkennen in de voorstelling als zou hij door zijn meerdere zijn ‘overruled’.

Journalistieke lijntjes

Het is niet makkelijk voorstelbaar dat Ten Cate maandagavond al met positief nieuws door Van Breukelen zou zijn gebeld. De technisch directeur keerde maandagmiddag terug in Nederland na zijn reis langs Abu Dhabi, waar Ten Cate trainer is van Al Jazira, en Istanbul, waar Advocaat Fenerbahce dient.

Aangenomen mag worden dat de gesprekken eerst binnen de KNVB-top moesten worden besproken. Een telefoontje nog op dezelfde dag, het ligt niet voor de hand – te meer daar zoiets als weinig respectvol zou kunnen worden uitgelegd naar de afvallende kandidaat.

Zou het niet zo kunnen zijn dat Ten Cate, van oudsher een man van journalistieke lijntjes, heeft voorvoeld dat hij het niet kon worden en dat hij met zijn verhaal de ‘terugtrekkende aanval’ zoekt? “Je mag eruit afleiden wat je wilt”, zegt Van Breukelen. Maar een toezegging al op maandag, dat is toch vreemd? Van Breukelen: “Nogmaals, je mag eruit afleiden wat je wilt. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid voor wat hij zegt en schrijft.”

Ik heb nergens op gereageerd. Dat wil ik zo houden voor de zuiverheid van het proces. Hans van Breukelen, technisch directeur

De technisch directeur wil inhoudelijk niet reageren. Hij houdt daarmee, zegt hij, vast aan een lijn sinds het ontslag, eind maart, van Danny Blind als bondscoach. “Wat ik sindsdien al niet heb gelezen, welke suggesties ik niet heb gehoord. Ik heb nergens op gereageerd. Dat wil ik zo houden voor de zuiverheid van het proces.”

Van Breukelen wil zijn verhaal doen aan het einde van de zoektocht, als hij de nieuwe bondscoach kan presenteren. Maar is het niet in zijn belang om nu te reageren op de weergave van Ten Cate, als die onjuist zou zijn? Van Breukelen ligt al langer onder vuur, hij trad niet altijd handig op. Dit kan hem in de beeldvorming opnieuw schaden. “Daar heb ik me al tien maanden niet door laten leiden”, zegt hij.

Van Breukelen had zichzelf 1 mei als deadline opgelegd: dan moest de nieuwe bondscoach er zijn. Maandag was nog de verwachting dat de keuze tussen de twee kandidaten aan het einde van deze week gemaakt moest kunnen zijn. Maar of Advocaat dan (al) de nieuwe bondscoach is, mag toch de vraag zijn.

Van Breukelen wil niet zeggen of Advocaat nu automatisch de enige kandidaat nog is. De vraag kan ook nog zijn hoe Advocaat op dit alles reageert, al lijkt hij er de man niet naar om zich er veel aan gelegen te laten liggen.