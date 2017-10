Zoektocht naar Anne Faber gaat door na vondst van fiets

Met onberekenbare regen en wilde wind zijn de weersomstandigheden precies hetzelfde als vrijdag een week geleden toen de Utrechtse Anne Faber tijdens een fietstocht door dit gebied verdween. Aan het einde van de spoordijk, of bij het begin, vlakbij de Amersfoortseweg, zijn aan weerszijden velden waar pony’s grazen.

Lees verder na de advertentie

Hier is dinsdag een kledingstuk gevonden dat mogelijk van Anne Faber is, en dat nu bij het Nederlands Forensisch instituut wordt onderzocht. De dagen daarvoor waren politie en vrienden en familie van de vrouw ook al op zoek, maar dan in Baarn. Op die plek stuurde ze een selfie vanaf haar mobiele telefoon naar haar vriend. Toen die later geen contact meer met haar kon krijgen, sloeg hij alarm.

Woensdag is het gebied – vol met dichtbegroeide bossen – uitgekamd. Toch is er een dag later opnieuw politie ter plaatse. Een langsfietsende bewoner meldt dat hij, zoals aan de hele buurt is verzocht, de beelden van de beveiligingscamera van zijn huis heeft bekeken. Daarop was Faber niet te zien.