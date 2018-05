Zoeken naar een nieuwe Joost Luiten blijkt lastig: 'De vijver is klein'

Joost Luiten is een eenzame topper in de Nederlandse golfwereld. Er zijn Nederlandse golfers die goed meedraaien in de tweede Europese competitie, maar op het hoogste niveau is Luiten een eenling. Ook op het KLM Open, het Nederlandse toernooi dat in september weer zal plaatsvinden, is hij voorlopig de enige Nederlandse speler.

Lees verder na de advertentie

Topsportmanager Niels Boysen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) erkent dat de aanwas van onderaf achterblijft. "We zijn iedere dag heel hard bezig om nieuwe Joost Luitens op deze wereld te zetten, maar dat is lastig", zegt hij.

Het aantal jeugdspelers in golf liep de afgelopen jaren terug naar 12.500. Kinderen gaan liever voetballen, tennissen of hockeyen. En als ze al golfen, dan is dat vaak de tweede of derde sport: de andere sport blijft nummer één. Volgens Boysen is dat is een van de belangrijkste redenen dat het aantal Nederlandse topgolfers zo klein is. "De vijver is klein", zegt hij.

We proberen golf als een tweede of derde sport bij jonge kinderen onder de aandacht te brengen Maarten Voermans

Volgens Maarten Voermans, communicatiemanager bij de NGF, kampt golf met een imagoprobleem, dat een toename van jonge golfers in de weg zit. "Het beeld van golfen is dat het ontoegankelijk en elitair is", zegt hij. "Daarnaast vertellen kinderen niet snel dat ze golfen, want hun vriendjes en vriendinnetjes doen andere sporten."

De NGF doet zijn best om het beeld dat kinderen van golf hebben, te veranderen. Met het project 'Golf raak!' laat de bond kinderen op jonge leeftijd 'spelenderwijs' kennismaken met de sport. Dit kan op een golfbaan, maar dat hoeft niet. Ook op een dag voor het blad Tina of bij de aankomst van de Volvo Ocean Race kunnen kinderen een balletje slaan.

Maar Voermans heeft niet de illusie dat zij hierdoor stoppen met bijvoorbeeld tennis of voetbal. "We proberen golf als een tweede of derde sport bij jonge kinderen onder de aandacht te brengen", zegt hij. "Vervolgens hopen we dat zij, als ze iets ouder zijn, beseffen dat het niet gek is om te kiezen voor golf."

Een jeugdspeler die voldoende talent blijkt te hebben, kan terechtkomen in de Nederlandse golfselectie. Deze selectie, bedoeld voor kinderen tussen de tien en twintig jaar, telt op dit moment zeventig jongeren. Om deze talenten op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, ziet de begeleiding er tegenwoordig anders uit dan zo'n drie jaar geleden. "Eerder trainde een golfer vaak in zijn eigen thuissituatie", vertelt Boysen. "Hij kreeg wel hulp van de bond, maar wij waren er niet dagelijks bij. Nu gaan we elke dag, op een centrale plek, met alle selectiespelers aan de slag."

De NGF probeert deze spelers in tien jaar tijd op te leiden tot het hoogste niveau. Daarna laat de bond de talenten in principe los, wat in de golfwereld heel gebruikelijk is. "Joost Luiten heeft bijvoorbeeld zijn eigen bv en vliegt zo de wijde wereld over", vertelt Boysen.

Om te voorkomen dat de golfers met veel talent in een gat vallen na hun periode bij de bond, krijgt een klein aantal ook de eerste drie jaar van hun carrière als professional ondersteuning, van Golf Team Holland. Een voorbeeld is de 22-jarige Anne van Dam. "We zien in haar echt een topper", zegt Boysen. "Ze speelt nu in Amerika, waar ze probeert om een tourkaart voor het hoogste niveau te behalen. Bij Anne zien we dat het zin heeft om talenten nog drie jaar te begeleiden als golfprofessional."