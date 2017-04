Zo, zonder Ten Cate, zijn we het beste af

Twee keer vier uur - dan wordt onvermijdelijk ergens bij de ander het gevoel gewekt dat het wel geramd zit. Ten Cate is al tien jaar niet meer werkzaam in het topvoetbal, en daarvoor was hij het als hoofdcoach een blauwe maandag. Hij heeft ook een reputatie: dat die twee keer vier uur op straat komen te liggen, zeg maar.

Ja, het is lekker schoppen tegen de KNVB, het loopt daar niet op rolletjes. Maar nu de andere kant, hoe koosjer of logisch gaat het er daar aan toe? Van de al heel weinige waren er twee kandidaten over, en Dick Advocaat was er een van, gerenommeerd veteraan met zijn vlekjes. Geen weelde natuurlijk, we zijn niet voor niets de nummer 32 van de wereld, maar vrij objectief beschouwd hoef je over zó'n keuze niet lang na te denken, zou je zeggen.

Voetbal International zond ogenblikkelijk een verslaggever naar Abu Dhabi, waar Ten Cate trainer is van Al Jazira. In een lovend verhaal zegt zijn Nederlandse assistent dat hij vooral goed met spelers omgaat.

Ja, met journalisten ook, al heel lang - op zijn manier dan.

Ook De Telegraaf zag het wel zitten met Ten Cate. De krant mocht zich rekenen tot 'alle echte voetbalexperts' die hij voor hun steun bedankte toen hij zich terugtrok. Je moet het maar uit je mond kunnen krijgen.

De waarheid van Ten Cate wordt ongeremd als de waarheid uitgemeten, daarop heeft hij zijn kanalen wel geselecteerd. Zoals vorig jaar ook alles binnen de kortste keren op straat lag, toen de onderhandelingen tussen Ruud Gullit en de KNVB waren gestrand. Dat is geen aanbeveling, nee, nu Gullit alsnog assistent lijkt te worden, maar ja, zo schraal is het en niet anders: dit is wat we zijn en wat we hebben, veel meer is er domweg niet.

Maar dat schreef de krant natuurlijk niet. De Telegraaf en VI wilden Ten Cate bovenal opdat ze van de ideale poreuze ingang verzekerd zouden zijn. Het is niet collegiaal misschien om dat zo te stellen, of het zou als zodanig kunnen worden uitgelegd. Ieder inderdaad zijn manier om journalistiek te bedrijven, maar als het echt de spuigaten uitloopt, zij het een keer gezegd.

Bijzonder

Advocaat kan zo weer gevlogen zijn, klinkt het met morele en ook irreële verontwaardiging. Ja, hij liet Oranje vorig jaar in de steek, en eerder al eens de Belgen toen Russische miljoenen hem lokten. Ik wil het niet voor Advocaat opnemen - negen van de tien mensen, nee negenenhalf, hadden het ook gedaan, dat wel - en hij is ook zeker geen bijzondere coach. Maar welk recht hebben wij op een bijzondere coach?

Het is niet aannemelijk dat Advocaat nog eens de wijk zal nemen, niet in deze levensfase en niet omdat ze echt niet in de rij zullen staan voor de straks 70-jarige trainer van 's werelds nummer 32. Zo zijn we het beste af. Nee, vernieuwing zal Advocaat niet brengen, maar daar kan een bondscoach ook niet voor zijn. Vernieuwing moet er komen in andere lagen van ons voetbal, en zo naar boven. Veel meer dan enige representativiteit kunnen we in de tussentijd van een bondscoach niet vragen, en van Advocaat hoorden we niets zolang het een tweestrijd was of leek te zijn.

Van Henk ten Cate zullen we straks niets meer horen, even weinig als in grofweg de afgelopen tien jaar. En ja, daarover zal Hans van Breukelen dan eens goed moeten nadenken.

Maar hij niet alleen.