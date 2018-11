Zo ziet Mars eruit, door de ogen van de Marslander van de Nasa

Zijn eerste foto is nog wat wazig. Met wat moeite zijn een rotsblok en een voetstuk te zien. Maar InSight, de Marslander van de Nasa, had na zijn landing maandagavond zijn stofkap nog op om te voorkomen dat zijn cameralens zou worden bezoedeld.

De Marslander was de planeet met twintigduizend kilometer per uur genaderd, een snelheid die hij in zeven minuten tijd met remraketten en een parachute had moeten terugbrengen tot een rustige acht kilometer per uur.

Een kwartier na de landing was het stof voldoende neergedaald. De stofkap kon eraf en de zonnepanelen werden uitgeklapt, zodat hij zijn tweede foto kon maken. Dit keer een helder beeld van zijn landingsplaats, Elysium Planitia. Een grote vlakte in de buurt van de evenaar van Mars, volgens de Nasa ‘de grootste parkeerplaats van de rode planeet’.

Zelfs als het weer op Mars tegenzit, moet de InSight het er minstens twee jaar volhouden

Daar begon InSight zijn batterijen op te laden. Het zonlicht is zwak op Mars en hoewel het twee grote panelen zijn, beide met een oppervlak van drie vierkante meter, verzamelen ze ook op een heldere dag slechts 600 Joule, genoeg om een lamp van 60 Watt tien seconden te laten branden.

Deze foto is gemaakt met de doorzichtige stofkap nog over de camera. Met wat moeite is onder meer een rotsblok te zien. © EPA

Veel heeft de lander ook niet nodig. Terwijl eerdere Marsmissies zoals de Sojourner of de Spirit, karretjes waren die rondreden, blijft InSight op zijn landingsplaats staan. Zelfs als het weer op Mars tegenzit, moet hij het er minstens twee jaar volhouden.

Het commandocentrum in Californië zal de komende dagen gebruiken om de robotarm van InSight te ontvouwen en te bepalen waar de meetinstrumenten worden geplaatst. Een seismometer om trillingen te meten zodat duidelijk wordt of de bodem van Mars net zo actief als die van de aarde. Een soort thermometer die vijf meter de grond in gaat om te meten hoe heet het daar is. En een radiozender die moet registreren of Mars wiebelt als hij om zijn as draait. Net als een hardgekookt ei dat anders tolt op het aanrecht dan een rauw ei, zal een vloeibare kern van Mars te zien zijn aan zijn draaibeweging.

Het eerste succes is al binnen. InSight werd tijdens zijn afdaling begeleid door MarCo A en B, twee minisatellieten van tien centimeter. De twee gaven de signalen van InSight door naar de aarde. Nu was er nog een grote satelliet, de Mars Odyssey, om het over te nemen, maar de twee MarCo’s bewezen dat toekomstige missies naar andere planeten op eigen kracht hun communicatie kunnen verzorgen.

