Zo werkt Shell aan een energietransitie: ‘Een deel van de milieuwinst, moet van ons komen’

Shell bereidt zich op de toekomst voor, Yuri Sebregts geeft als chief technology officer (zeg maar: chef technologie) vorm aan die voorbereiding. Hij moet ervoor zorgen dat Shell op technologisch gebied voorop blijft lopen en ziet toe op de digitalisering van het concern.

Jaarlijks spendeert Shell zo'n 1 miljard dollar aan onderzoek: ruim drieduizend mensen, zo'n 3,5 procent van Shells werknemersbestand, houden zich ermee bezig. Er lopen 1400 onderzoeksprojecten, zegt Sebregts, deels in samenwerking met universiteiten en kennisinstituten. Shells belangrijkste onderzoekscentra staan in Amsterdam, Houston (VS) en Bangalore (India). Sebregts: "De wereld wordt op den duur minder afhankelijk van olie en gas. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar energie. Dus moeten we onze energie op andere manieren gaan opwekken.”

Bestaande producten en productiemethoden kunnen goedkoper, groener, beter. Dankzij digitale technologieën en het verzamelen van veel informatie is Shell efficiënter gaan werken. Voorbeelden? "Op de raffinaderij in Pernis hebben we meer dan vijfduizend regelkleppen. Die kunnen kapotgaan, je weet alleen nooit wanneer. Maar als je veel statistische informatie hebt over die kleppen is te achterhalen welke er kwetsbaar zijn. Die kan je dan inspecteren", zegt Sebregts.

Drones houden de nieuwbouw van een chemiecomplex in de Amerikaanse staat Pennsylvania in de gaten. Zo kunnen de bouwers dagelijks beschikken over een compleet overzicht van de gemaakte vorderingen op het bouwterrein. Bij het opboren van olie en gas maakt Shell gebruik van sensoren. Sebregts: "We kunnen nu beter dan vroeger zien en voorspellen wat er onder het aardoppervlak gebeurt. Dat bepaalt weer waar en hoe we boren, en hoeveel boringen we doen." Mede dankzij de digitalisering kan Shell grote projecten zo'n 35 procent goedkoper uitvoeren dan een jaar of vijf geleden.

Sebregts is voorzichtig met concrete voorspellingen: de ervaring heeft Shell geleerd dat de toekomst er altijd wat anders uitziet dan eerder was gedacht. Concreet is hij wel over de elektrische auto: die heeft zeker toekomst. Shell doet onderzoek naar koelvloeistoffen: voor e-auto's is een andere samenstelling nodig dan voor benzineauto's. Shell is al in de laadpalen-voor-stekkerauto's-business gestapt. In 2025 moeten er in Europa bij vijftienhonderd Shell-stations palen staan: vijfhonderd daarvan zijn snelladers die langs snelwegen komen. De eerste snelladers zijn al klaar. Shell zet trouwens ook in op waterstof: over een paar jaar moet er in Duitsland op vierhonderd plekken waterstof zijn te 'tanken'.

Batterijen

De opslag van energie is een belangrijk vraagstuk, zegt Sebregts. "In Duitsland wekken windmolens op sommige dagen meer energie op dan er verbruikt wordt. Dat zal in de toekomst, als wind en zon belangrijke energiebronnen zijn, veel vaker voorkomen. Dan is het goed als je die energie kan opslaan om later te kunnen gebruiken. Opslag van energie is, zegt Sebregts, "lastig, echt lastig. Voor een huis lukt dat nog wel. Maar voor bedrijven?"

Energie is op te slaan in batterijen en ook daar doet Shell onderzoek naar. Shells concurrent Total heeft al batterijenfabrieken opgekocht, maar Shell gaat die kant niet op. Wel nam het een belang in een Duits bedrijf, Sonnen, dat batterijen-voor-thuis maakt. Mensen met zonnepanelen op hun dak kunnen in die batterijen de stroom opslaan die ze op dat moment niet nodig hebben.

Shell doet onderzoek naar batterijen die geen kobalt bevatten. Dat metaal, nu gebruikt in de gangbare lithium-ionbatterijen, wordt vooral gewonnen in mijnen in Congo, vaak onder niet al te mensvriendelijke omstandigheden. Ook studeert Shell op batterijen die geschikt zijn voor zwaar wegtransport. Energie kan ook worden opgeslagen in waterstof of in synthetische brandstoffen. In theorie veelbelovende technieken. Maar duur. Ook daar doet Shell onderzoek naar.

Veel verschillende onderzoeken, op veel verschillende terreinen. Dat kan moeilijk anders, beoogt Sebregts. Een enkel alternatief voor fossiele brandstoffen is er niet, energieconcerns als Shell moeten op meerdere paarden tegelijk wedden. Dat Shell een rol gaat spelen in de verkoop van stroom - het heeft met pensioenfonds PGGM een bod gedaan op het Rotterdamse energiebedrijf Eneco - staat vast. Shell gaat door met de laadpalen voor e-auto's en zal mogelijk vaker investeren in grote windparken op zee. Sebregts: "Er gaat op energiegebied de komende tijd heel veel veranderen."