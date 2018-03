Zo vreemd zijn de cijfers van Feyenoord niet

Hij memoreerde Willem en Leo dinsdag, daags voor de bekerwedstrijd tegen Willem II. Het is 20, 25 jaar geleden, specificeerde Van Bronckhorst niet zonder bedoeling: zo is de geschiedenis van de club, en niet anders.

Ik schrijf even uit wat Van Bronckhorst wilde zeggen. Van Hanegem werd in 1993 kampioen met Feyenoord. In de twee seizoenen erna eindigde hij, omgerekend naar het driepuntensysteem, op 10 en 26 punten van kampioen Ajax.

Beenhakker werd in 1999 kampioen met Feyenoord. Hij haalde het einde van het volgende seizoen niet: in april stapte hij op. Feyenoord eindigde op 20 punten van kampioen PSV.

Gelijkmatigheid

Feyenoord was in 1999 de kampioen van de gelijkmatigheid geweest. Dat is Feyenoord altijd, de weinige keren dat het kampioen wordt: de spelers spreken door de bank genomen minder tot de verbeelding dan die van vooral Ajax. Weldra was in 1999-2000 van die gelijkmatigheid weinig over geweest. In Rotterdam werd steen en been geklaagd: er was niet goed ingekocht, het team maakte geen vooruitgang.

Klinkt bekend, hè? Zo is de geschiedenis van de club.

Het is 'niet makkelijk', vul ik voor Van Bronckhorst in, omdat Feyenoord van onze topclubs structureel de minste mogelijkheden heeft. Ons land is te klein voor drie gelijkwaardige topclubs - net als bijvoorbeeld België en Portugal, niets vreemds.

Het verschil in de diepste kern: vorig seizoen had Feyenoord grotendeels gewone voetballers plus Dirk Kuijt, bindmiddel met in Nederland niet voor niets uitzonderlijke kracht, nu heeft Feyenoord grotendeels gewone voetballers. Spelers die het schip recht houden, niet als het lekker loopt, nee, bij tegenspoed, geen trainer kan zonder en Van Bronckhorst heeft ze niet.