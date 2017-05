Zo voorkom je het negatieve frame dat de overheid inefficiënt en bureaucratisch is

Het frame: het bedrijfsleven is efficiënt en dynamisch, de overheid is inefficiënt en bureaucratisch. Wie het voor de overheid opneemt, wordt in de verdediging geduwd.

Een veelgehoorde reactie is dat de overheid nu eenmaal principieel anders is dan een bedrijf. Het is een waarheid als een koe - maar wie dat zegt, maakt zich blijkbaar niet druk om inefficiëntie en bureaucratie. Sterker, je bevestigt zo het frame dat de overheid inefficiënt en bureaucratisch is.

In het bedrijfsleven en de wereld van de concurrentie ben je soms beter af als je je hart het zwijgen oplegt

Er is een alternatieve reactie. Bij alles wat je als overheid doet, moet je je hart laten spreken. Je beslissingen raken immers het alledaagse leven van de mensen. In het bedrijfsleven en de wereld van de concurrentie ben je soms beter af als je je hart het zwijgen oplegt.

In dat frame gaat het niet om efficiënt versus inefficiënt. Het gaat om betrokkenheid op de ander versus betrokkenheid op jezelf. Dan staat de overheid opeens in een positief daglicht - en duw je degene die altijd weer over ‘het’ bedrijfsleven begint, in de verdediging.

Van wie is dat frame van je-hart-laten-spreken? Geloof het of niet: van Donald Trump. Ondernemen was veel eenvoudiger, voegt hij eraan toe.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij sturende taal in het publieke debat.

