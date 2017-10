Zo vind je een betaalbaar huis in de Randstad

"Nooit de vraagprijs bieden! Ga er minstens 10 procent onder zitten", roept mijn zwager door de telefoon. "En een hypotheekadviseur is ook niet nodig. Dat gratis intakegesprek is voldoende. Een aankoopmakelaar? Ben je gek. Kost allemaal geld. Als je een huis op het oog hebt, bel mij dan. Ik help je wel."

Het is een orkaan Irma aan tips die losbarst als ik mijn zwager vertel over mijn allereerste bezichtiging van een koophuis ooit. Heel spectaculair was die niet. Ik staarde verdwaasd in de meterkast, draaide wat verloren rond in de badkamer en dacht met 'hoe oud is dit huis eigenlijk?' iets zinnigs te hebben gevraagd.

Ik hoor van vrienden hoe zij met dertig anderen door vervallen Rotterdamse huizen schuifelen waar de regen door het dak druppelt

Ik heb je hulp nodig, appte ik mijn financieel onderlegde nicht en zwager uit wanhoop. Na anderhalf jaar willen mijn vriend en ik weg uit wat we onze tussenwoning noemen; een sfeervol, steeds duurder wordend huurappartementje met slechts één slaapkamer. Mijn zwager en nicht beschikken over voldoende ervaring hoe we dat eerste echte grotemensenhuis mét balkon (of zelfs tuin) konden bemachtigen, wist ik. Drie huizen verkochten ze met winst. Hun vierde huis, een kluswoning met tuin en drie verdiepingen in een Haagse buitenwijk, kostte ze twee jaar terug nog geen 180.000 euro.

Maar als ik tegenover Max de hypotheekadviseur zit, begin ik me af te vragen of dat succes wel haalbaar is. "Tja", verzucht hij met een moeilijk gezicht. De markt is krap, het aantal woningen is schaars, ook in Den Haag en Rotterdam - waar wij kijken - gaan huizen weg voor meer dan de vraagprijs. Ik ken de riedel. Van mijn werk als economiejournalist. Maar vooral van verhalen van vrienden. Ik hoor aan hoe zij met dertig anderen door vervallen Rotterdamse huizen schuifelen waar de regen door het dak druppelt en gifgroene jarenzeventigtegels in de badkamer pijn doen aan je ogen. Huizen die voor soms wel 10.000 euro meer dan de vraagprijs van de hand gaan. "Cash heeft de voorkeur", zei een verkopend makelaar zelfs tegen een bevriend stel. Of dat betekende dat ze à la wijlen drugsbaron Klaas Bruinsma met een attachékoffer vol briefpapier aan moesten komen zetten of gewoon met een flinke spaarrekening, werd ze niet duidelijk.

Overbieden Anderen horen van hun aankoopmakelaar dat ze zonder overbieden geen kans maken. "Maar", stotter ik dan weer tegen die vrienden, "is een hypotheek van drie ton dan niet je absolute max als bijna-dertiger?" Dan ook nog overbieden? "Ik moet wel", antwoordde een vriendin een maand of twee terug sip. "Anders vind ik niks in het centrum van Rotterdam." Hypotheekadviseur Max beaamt het: onder de twee ton is in de populaire delen van Den Haag en zeker in Rotterdam helemaal niks van onze gading te vinden. En laat die twee tot tweeënhalf ton net het bedrag zijn waar wij op mikken om onze maandlasten, als dagbladjournalist en leraar, betaalbaar te houden. De jongen die het uitzoeken van nieuwe schoenen al ingewikkeld vindt, is omgeluld. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Iets voor twee ton vinden in de Randstad? Dat lijkt onbegonnen werk. © Getty Images Maar, zegt Max, zoekt hij onze financieringsmogelijkheden tot op de bodem uit, dan kunnen we zonder voorbehoud van financiering bieden. Iets wat bij verkopers wel in trek is, omdat zij hun huis sneller kwijt zijn. "Zonder wat?" klinkt mijn vriend naast me. "Zonder de voorwaarde dat je bij de bank moet checken of je de financiering voor het huis rond krijgt", zegt Max. Terwijl mijn vriend de betekenis van termen als ‘financieringsvoorbehoud’ en ‘kosten koper’ nog zichtbaar aan het verwerken is, schuift Max ons zijn eigen tarieventabel voor. Willen we een full package hypotheekadvies, inclusief het kunnen bieden zonder voorbehoud, dan kosten zijn diensten ons 3000 euro. "Kan het echt niet goedkoper?" vraag ik terwijl ik me net niet in mijn thee verslik. Max knikt. "Alleen moeten jullie in dat geval veel zelf uitzoeken." Dan zie ik het in zijn ogen. De jongen die het uitzoeken van nieuwe schoenen al ingewikkeld vindt, is omgeluld. En ik eigenlijk ook. Voor de vorm vraag ik nog naar de risico’s van het kopen zonder financieringsvoorbehoud. Omdat mijn zwager dat gewild zou hebben. "Nou", begint Max, "de taxatiewaarde van het huis kan lager uitvallen dan jij geboden hebt. Dat gat moet je zelf betalen." Hij is nog niet klaar: krijgen we de financiering uiteindelijk toch niet rond, dan betalen we de verkoper een boete van 10 procent van de waarde van het huis. Onderweg naar huis spreekt vriendlief zijn volste vertrouwen uit over ‘gladjanus Max’ - ‘die regelt het wel’. Ik vraag me intussen af of mijn zwager niet gelijk heeft. Moeten we toch niet zelf aan de slag en de adviezen van zichzelf aanprijzende adviseurs en makelaars in de wind slaan? Een gedachte waar ik meteen aan begin te twijfelen als mijn eerste echte afwijzing binnen is. "Hallo mevrouw Julen. Met Fides Makelaars spreekt u. U mailde van de week over een woning aan de Prins Frederikstraat. Ja, die is al zo goed als verkocht. Eigenlijk twee weken geleden al. Of we nog iets in die prijsklasse hebben? Nee helaas, voorlopig niet. Hou vooral onze site in de gaten, hè? Succes met de zoektocht!" Toet toet toet.

Een huis kopen in zes stappen

Stap 1. Ontwikkel een Fundaverslaving Ze bestaan echt: Fundaverslaafden. Uren en uren turen ze naar foto’s en plattegronden op de bekende huizenwebsite, terwijl ze niet eens echt een huis zoeken. Het lijkt een beetje gek om hier een voorbeeld aan te nemen, maar het is wel een goede manier om de markt te leren kennen. Stel een ruime zoekopdracht samen, laat je op de hoogte houden via e-mailnotificaties en kijk elke ochtend even of er nog nieuwe huizen te koop zijn. Zoek niet naar het perfecte droomhuis, maar bewaar huizen die er iets van weg hebben. Door huizen te bewaren, ontdek je welke huizen snel verkocht worden en welke de kneusjes zijn.

Stap 2. Word een financiële nerd of schakel er een in Er zijn leukere dingen in het leven dan je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. Probeer er toch maar de lol van in te zien, want voordat je gaat bieden op een huis, is het noodzakelijk te weten hoe hoog de maandlasten zijn die je bereid bent te betalen. Ook belangrijk: het inbrengen van eigen geld. Naast de koopsom krijg je te maken met allerlei extra kosten, waaronder de overdrachtsbelasting. Deze kosten kun je niet betalen via een hypotheek. Spaargeld is onmisbaar. Je kunt ook je ouders lief aankijken. Zij kunnen tot een bedrag van 100.000 euro belastingvrij aan jou schenken. Ga langs bij een of twee onafhankelijke hypotheekadviseurs. Een eerste gesprek is meestal gratis en helpt enorm bij het verkrijgen van inzicht in het financiële plaatje. Ook fijn: een hypotheekadviseur kan je vertellen welke stukken (bijvoorbeeld een loonstrook of jaarrekeningen van je onderneming) je allemaal moet verzamelen om een hypotheek rond te krijgen. Diezelfde stukken kun je later ook gebruiken om de verkoper te overtuigen dat het financieel wel goed zit.

Stap 3. Ga op pad en fantaseer Probeer bij het zoeken naar huizen buiten je eigen kaders te denken. Kijk eens in een buurt die net wat verder weg ligt van het centrum. En bel tijdens een Openhuizendag eens aan bij een woning uit de jaren zestig die er van buiten niet al te charmant uitziet. Of bezichtig een appartement dat aan de goedkope kant van de kade ligt, maar slechts luttele meters van een mooi park. Zet tijdens het bezichtigen je fantasie aan het werk. Laat je niet te veel afschrikken door een woning die al decennia niet is onderhouden. Een verbouwing doet wonderen en kan (deels) meegefinancierd worden. Hetzelfde geldt voor huizen met een onhandige indeling. Het kost geld om een badkamer te verplaatsen, maar het is wellicht duurder om een huis te kopen waar de indeling wel ideaal is. Natuurlijk is niet alles aan te passen. Je kunt een huis niet zo draaien dat er ’s middags wel zon op het balkon is.

Stap 4. Doe een bod onder de vraagprijs Bieden op een huis kun je oefenen. Een verkoper neemt je waarschijnlijk niet serieus als je een bod onder de vraagprijs doet, maar voor jou is het wel een mogelijkheid om het biedingsproces een keer te doorlopen. Vergeet niet ontbindende voorwaarden op te nemen bij het doen van het bod. Als je de hypotheek niet rond krijgt of er blijken tijdens een bouwtechnische keuring ernstige gebreken, dan is het wel fijn om de koop nog te kunnen afblazen. Wordt er plotseling wel positief op je bod gereageerd? Dan kun je het nog altijd intrekken.

Stap 5. Houd het hoofd koel en reken op teleurstelling Dan is daar je droomhuis. Je kunt brutaal zijn en nog diezelfde avond aanbellen om het huis te bekijken. Spreek lovende woorden over de woning en zeg dat je op de geplande bezichtigingsdagen niet kunt komen: grote kans dat de eigenaar je wel even rond wil leiden. Schrik niet als het tijdens de officiële bezichtiging erg druk is. Bedenk dat makelaars bezichtigingen vaak met opzet dicht op elkaar of tegelijkertijd plannen, zodat potentiële kopers zenuwachtig worden. Doe de dag van de bezichtiging een bod op of onder de vraagprijs. Zet er een deadline bij van ongeveer een dag, zo dwing je de verkoper om snel met je in gesprek te gaan. Het kan zijn dat de verkopend makelaar alle geïnteresseerden vraagt om een eindbod te doen, ook wel ‘inschrijving’ genoemd. Laat je hierdoor niet gek maken, ga ervan uit dat je teleurgesteld wordt en doe een bod waar jij je financieel prettig bij voelt. Anders zit je straks in een prachtig huis op een houtje te bijten. Probeer achteraf altijd te weten te komen hoeveel er uiteindelijk voor een huis is betaald.

Stap 6. Vind jouw kikkerprins Als een huis lang te koop blijft staan, is het wellicht een kneus: een hoekhuis waar je directe inkijk hebt van de buren of een benedenwoning waar alle slaapkamers in het donkere souterrain zijn. Maar het kan ook zo zijn dat het tekenen van een koopovereenkomst op het laatste moment niet doorging. Of dat het huis te duur te koop is gezet. Kijk geregeld terug naar de woningen die je hebt bewaard en op een dag vind je een kneus die alle ingrediënten heeft om jouw droomhuis te worden. Jouw kikkerprins.