Zo verliep de rotdag van Sven Kramer van uur tot uur

00.30 Lees verder na de advertentie Het is bedtijd voor Sven Kramer. Hij kan deze dagen wat later zijn bed in, omdat hij kan uitslapen. Patrick Roest en Kjeld Nuis zijn net binnengekomen. Ze hadden hun gouden en zilveren medaille gekregen, en waren daarna nog even gaan bowlen. Met Kramer spraken ze af dat ze om middernacht terug zouden zijn. Dan zou hij nog wakker zijn, en werd hij niet gestoord.

09.30 Kramer wordt wakker. Hij heeft prima geslapen op een kamer zonder kast. Die werd gebruikt om een extra kamer in het appartement te timmeren, zodat iedere schaatser in zijn eentje kon liggen. Kramer heeft een ‘normale’ kamer. Op zijn blauwe dekbed staan de symbolen van de sporten die tijdens deze Spelen worden beoefend.

10.30 Tijd om te ontbijten, en het is weer ouderwets gezellig in de ontbijthal van het olympisch dorp. Het is eigenlijk de hele week al een goeie sfeer in de Lotto-Jumbo-kamer, waar inmiddels drie medailles hangen. Eentje is van Kramer zelf. Om 10.15 uur wordt er verzameld in de woonkamer. Gezamenlijk lopen ze naar de ontbijtzaal. Op het programma staat yoghurt met muesli. Zoals eigenlijk altijd. Ze hebben hun eigen muesli uit Nederland meegenomen. Fluitend fietst hij het laatste stukje naar de ijsbaan

12.44 Kramer komt aan bij de hal, klaar voor zijn ochtendtraining. De schaatsers mogen door de linkerscanner die als veiligheidscheck is neergezet. De rest van de bezoekers moet rechts. Kramer is er te snel voor. Zijn fiets moet ook nog door de scanner, maar hij wil er net weer opspringen. Hij komt wel even terug. “No problem, man!” Fluitend fietst hij het laatste stukje naar de ijsbaan. Op de fiets manoeuvreert hij door de openstaande deuren naar binnen.

13.07 Kramer rijdt een kwartiertje en gaat weer van het ijs af. Jorrit Bergsma stapt er dan net op. Kramer heeft twee temporondjes alleen gereden, de rest van de tijd verschuilt hij zich achter de ruggen van Roest, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen, die een training voor de ploegenachtervolging doen. Na afloop neemt hij ruim de tijd voor interviews. Hij gaat zelfs in op de zaak-Anema, het grote nieuws van die ochtend. Hij voelt zich goed. Daarna verdwijnt hij, naar zijn eten.

20.25 Na uren van rust komt Kramer weer in beeld. Ruim een uur voor hij moet rijden volgt hij zijn routine. Daarbij hoort ook een rondje lopen over het middenterrein. Met de broek in de witte sokken en met oranje T-shirt aan sloft hij tussen wat bankjes door, zoekt hij een verlaten hoek op, ondertussen oogcontact makend met familie, vrienden en vriendin op de tribune. Na iets meer dan twee minuten duikt hij de catacomben weer in. Tien minuten later rent hij wéér de catacomben in. Is er iets met zijn schaats?

21.16 Kramer is inmiddels al een paar minuten op het middenterrein, maar loopt op een drafje nog even naar de kleedkamer. Dezelfde kleedkamer die hij een jaar geleden verbouwde, toen hij in dezelfde hal zijn snelste tijd ooit op een 10 kilometer reed. De zenuwen spelen op. Hij is snel weer terug. Maar tien minuten later rent hij wéér de catacomben in. Is er iets met zijn schaats? Hij lijkt te frunniken aan de moertjes en boutjes. Later zal hij zeggen dat hij dat altijd doet voor een wedstrijd. Negen minuten voordat hij aan de start moet verschijnen, stapt Sven Kramer het ijs op voor een warming-up.

21.42 Kramer is een halve ronde bezig met uitrijden als hij in de buitenbocht Ted-Jan Bloemen tegenkomt. Niet hij, maar Bloemen is de schaatser met de vlag om de nek. Bloemen is olympisch kampioen, Kramer komt met een tijd boven de dertien minuten uit op de zesde plek, ruim 21 seconden achter de nieuwe olympisch kampioen. Kramer is sportief. Hij geeft Bloemen een tikje op diens achterste, steekt zijn hand uit. Een groot verliezer, die dan al twaalf ronden weet dat hij wéér geen kampioen wordt. Na afloop is hij reëel: dit was hem niet. Dit was zwaar klote.