Zo probeert Dion Beukeboom vandaag het uurrecord van Bradley Wiggins af te pakken

Midden in een toch al niet zo groot huis in Amsterdam stond de afgelopen maanden een nog iets kleiner tentje. Het was een speciale hoogtetent, waar zuurstofarme lucht in werd gepompt. In dat tentje sliep Dion Beukeboom, samen met zijn vriendin. Als zijn vriendin het te lawaaierig vond, kon ze op een luchtbed naast die tent slapen.

Het waren bijzondere omstandigheden in dat appartement. Maar dat was nodig in de voorbereiding op een bijzondere poging, vandaag om 14.00 in Aguascalientes in Mexico (21.00 uur Nederlandse tijd), op 1888 meter hoogte. Daar probeert Beukeboom in een uur meer dan 54.526 meter te rijden, verder dan de recordafstand die nu op naam staat van de Brit Bradley Wiggins.

In de tubes (banden) zit zijde in plaats van katoen. Alles voor zo weinig mogelijk rolweerstand

Dion Beukeboom, 29 jaar, is zeker niet de bekendste wielrenner. Een goede tijdrijder, maar nooit de allerbeste. In zijn carrière won hij drie keer brons op de Europese kampioenschappen baanwielrennen (twee keer individueel, een keer met de achtervolgingsploeg). Hij viel als laatste renner af voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Juist die Beukeboom doet nu een poging een scherp gezet record te verbreken. En dat terwijl hij er zelf vooraf niet eens heel enthousiast over was. Wetenschapper Jim van den Berg moest hem een kleine twee jaar geleden overtuigen. Van den Berg probeerde het werelduurrecord al te breken met Thomas Dekker in 2015, maar die poging mislukte.

Maakbaar Bij Beukeboom zag hij goede uitgangspunten. De renner is ruim twee meter lang en in staat om veel vermogen te trappen. Bovendien zit hij ondanks die lengte zeer aerodynamisch op de fiets én weet hij op een wielerbaan een ideale lijn te rijden. Een record, dat was maakbaar met Beukeboom. Hoe maakbaar is maakbaar? Journalist en wetenschapper Jurgen van Teeffelen schrijft een boek over de poging van Beukeboom. Natuurlijk zijn er andere renners die zo'n record ook zouden kunnen rijden, zegt hij vanuit Mexico, waar hij de poging live gaat zien. Noem een Tom Dumoulin, of een Chris Froome. Maar die hebben niet de baanervaring die de Amsterdammer wel heeft en die hem in staat stelt om een uur lang constant te trappen. "Het maakbare zit in het feit dat je het alleen doet. Daar kan je heel veel voor uittekenen." Wattages halen bij een bepaalde houding met de juiste luchtdichtheid. Dat is de basis van het plan, zegt Van Teeffelen. Een uitgekiende formule liet Beukeboom zien dat als hij in staat is om een uur lang een bepaald vermogen te trappen, onder ideale omstandigheden een verbetering van dat record mogelijk is. Op hoogte met een lagere luchtweerstand zou hij winst kunnen pakken op Wiggins, die op zeeniveau reed.