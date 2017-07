Zo probeert de tabaksindustrie jongeren aan het roken te krijgen

Tabaksfabrikant Japan Tobacco International betaalt ten minste tien Nederlandse studentenverenigingen als ze exclusief de JTI-merken in hun sigarettenautomaten stoppen, meldde deze krant zaterdag. Een groepje journalisten, dat met subsidie van het artsenblad 'Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde' onderzoek doet naar de marketing van tabak in Nederland, stuitte op contracten tussen studentenverenigingen en de tabaksfirma.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA is bezig met een onderzoek naar deze vorm van gedwongen winkelnering. Volgens JTI mag het gewoon. Maar het bedrijf, eigenaar van merken als Camel en Winston, doet er verder het zwijgen toe. Omdat er een onderzoek van de NVWA loopt, heet het officieel.

Niks zeggen is in deze sector een beproefde strategie. Over de moraliteit van tabaksmarketing houdt de sector liever de lippen op elkaar. Het is ook geen populaire boodschap toe te moeten geven dat de jonge roker het fundament is waarop - wereldwijd - de sigarettenhandel draait.

Belangrijkste doelgroep

Praten hoeft ook niet. De breed gedragen bedrijfsfilosofie in de tabakssector, 'hoe jonger de nieuwe roker, hoe beter dat is voor ons', is al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw nauwgezet gedocumenteerd. In de zomer van 1998 werden de Amerikaanse tabaksfabrikanten op last van de rechter verplicht al hun interne bedrijfsdocumenten over roken en gezondheid openbaar te maken. Er kwamen miljoenen documenten vrij, waaronder stapels marketingplannen over de belangrijkste doelgroep voor de tabaksfabrikant: scholieren en studenten, jonge niet-rokers.

'The base of our business is the high school student' (de basis van onze bedrijfstak is de middelbare school-leerling), schreef in 1978 een marketingmedewerker van het Amerikaanse tabaksbedrijf Lorillard (producent van het destijds onder jongeren populaire merk Newport) aan zijn baas, president-directeur Curtis Judge. Uit dat document werd later nog veelvuldig geciteerd tijdens processen van zieke rokers in de VS.

Wij roken die troep niet, we verkopen het alleen, het is voor jongeren, armen, zwarten en domme mensen

Nog geen halfjaar later schreef deze Judge de toenmalige Amerikaanse minister van volksgezondheid: "Iedereen, ook bij Lorillard, vindt dat kinderen niet moeten roken. We richten ons in onze advertenties niet op kinderen en we moedigen hen niet aan tot roken." Het is een illustratie van de dubbele moraal van de tabaksindustrie.