Zo ontsnap je uit een gevangenis met behulp van pindakaas

De twaalf bewaarden de pindakaas van hun boterhammen en gebruikten die om het nummer boven een buitendeur aan te passen. Het nummer zag er daardoor hetzelfde uit als de nummers boven hun celdeuren.

Toen een van de gevangenen een bewaker vroeg de deur te openen, dacht die dat hij de gedetineerde terug in zijn cel liet. In plaats daarvan liep zondagavond een dozijn gevangenen hun vrijheid tegemoet.

“Een paar nummers boven de deur veranderen met pindakaas, dat klinkt misschien gek”, zegt de county sheriff, James E. Underwood, in een persbericht op Facebook. “Maar deze mensen zijn sluw als vossen.”

In de boeien

Twaalf gevangenen wisten te ontsnappen, maar dinsdagavond had de politie ze allemaal weer gevangen. Volgens Sheriff Underwood had de politie acht uur nodig om de eerste elf te vinden, de twaalfde werd dinsdagavond (plaatselijke tijd) weer in de boeien geslagen.

De gevangenen zijn tussen de 18 en 30 jaar oud en zitten onder andere vast omdat ze verdacht worden van huiselijk geweld en poging tot moord, zo is te lezen op de Facebookpagina van het politiebureau.

“Er wonen hier slechte mensen”, zegt de sheriff. “Ze proberen ons voortdurend voor de gek te houden. Je moet dus als bewaker de hele tijd oppassen. We zijn één keer in de fout gegaan, maar hier zijn geen excuses voor. Dit was het gevolg van een menselijke fout.”

In de Walker County Jail is plek voor 240 gevangenen. Om het gebouw heen staat een hek van prikkeldraad. Volgens de sheriff legden de gedetineerden als onderdeel van hun “goed doordachte plan” hun dekens over het draad en klommen er vervolgens overheen. Twee gevangenen liepen daarbij snijwonden op; één van hen moest naar het ziekenhuis, zodat “zijn duim er weer op genaaid kon worden”, aldus de sheriff.

De ontsnapte gevangenen hebben misbruik gemaakt van een “jonge knul die hier nog niet zo lang werkt”, zegt Underwood. De bewaker moest 140 gevangenen in de gaten houden en “heeft daarbij de regels overtreden”. Hij wilde niet zeggen hoe de bewaker gestraft wordt, maar, zei hij, “wij gaan dat regelen.”