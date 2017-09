Zo onthoud je de woordjes die je leert ook echt

Leerlingen pikken een taal beter op als iemand ze overhoort, dan wanneer ze woordenlijstjes steeds opnieuw doorlezen. Klinkt misschien niet zo heel verrassend, maar Gesa van den Broek heeft heel precies uitgezocht hoe het brein bij beide leervormen werkt en waarom de ene methode effectiever is dan de ander.

Op hersenscans van proefpersonen heeft ze gezien dat een goede overhoring hersengebieden activeert die echt helpen bij het onthouden. “Je gebruikt die delen van het brein die ook actief worden bij extra concentratie, bij het selecteren van relevante informatie. Verwerking waarbij je je inspant, heeft betere langetermijnresultaten.”

Het is niet handig om te veel tips te geven

Het lijkt een goed teken als leerlingen antwoorden al snel kunnen oplepelen, maar de kans is groot dat ze dan putten uit hun werkgeheugen, de opslag voor de korte termijn. Woordjes afdekken en dan snel herhalen is dus niet zo zinvol, zegt Gesa van den Broek. Tien keer achter elkaar het woord quiet met vertaling opsommen, of intypen, ook niet. Dat blijft niet hangen. “Het is positiever als je echt moet graven naar een antwoord.”

Wegzakken en herhalen Niet alle online oefenprogramma’s zijn even effectief. Vaak skippen die een woord, zodra je dat een keer goed hebt vertaald, zegt de onderzoeker. “Het moet juist later nog een paar keer terugkomen. Laat het eerst een paar minuten wegzakken en herhaal dan opnieuw.” Goed nieuws voor ouders die graag willen helpen? “Ik denk het wel, omdat een kind zelf misschien geneigd is de stof alleen maar door te lezen. Of toch stiekem onder zijn hand spiekt, als hij het niet gelijk weet. En waar sommige leerlingen bij het leren steeds bovenaan, bij de eerste rij woordjes beginnen, vraagt een overhorende ouder de woorden hopelijk door elkaar.” Het lijkt logisch om bij het leren van woordjes informatie en context bij te leveren. Dat kunnen die ouders beter niet te veel doen. Van den Broek deed een test in Swahili, met het woord funguo. Ze vroeg Waar is de funguo?“ Maar ook : ‘Ik wil graag de deur op slot doen. Waar is de funguo?’. Die laatste zin verklapt al dat het woord sleutel moet zijn. Maar die context hielp juist niet bij het onthouden op lange termijn, zegt Van den Broek. "Ze snappen het woord niet meer in een andere zin." Zo is het ook niet handig als ouders te veel tips geven, zoals de eerste paar letters van een woord. Die worden er tijdens de toets immers ook niet bijgeleverd. “Zeg liever, als dochter of zoon het antwoord niet weet, funguo is sleutel. Beter nog: laat ze het woord én de vertaling nog een keer zien of zelf lezen. En blijven proberen tot het lukt."