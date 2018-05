Zo’n top met Kim Jong-un is erg riskant, weet ook Trump nu

De Amerikaanse president neemt straks plaats tegenover de leider van een – in naam – communistische dictatuur, die de mensenrechten zo ernstig schendt dat Noord-Korea volgens Amnesty International een categorie op zich vormt. Een leider die door Donald Trump niet zo lang geleden nog werd beschimpt als ‘kleine raketman’ en die, volgens alle kenners, nooit of te nimmer zijn kernwapens zal opgeven.

Dat besef lijkt nu ook in Washington door te dringen, terwijl het enthousiasme over een topontmoeting kort geleden nog zo groot was. Pyongyang streefde toch naar ‘denuclearisatie’? Dat klinkt alsof Kim Jong-un zijn kernwapens zal opgeven en dat is ook wat Trump eist. Maar voor Kim houdt denuclearisatie ook in dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Zuid-Korea en hun nucleaire bescherming van dat land opgeven. En dát zal Washington nooit doen.

Herdenkingsmunt

Het is dus de vraag wat zo’n top kan opleveren. Na het eerste enthousiasme laat Trump nu doorschemeren dat hij de hele bijeenkomst, gepland op 12 juni in Singapore, ook nog kan afblazen. Volgens The New York Times heeft hij zijn adviseurs gevraagd of hij wel moet gaan. Kim heeft al gedreigd dat hij niet komt als de Verenigde Staten alleen maar eisen blijven stellen.

Toch is er al een officiële Amerikaanse herdenkingsmunt geslagen voor de topontmoeting. Op sociale media verbazen velen zich over de munt, uitgegeven door een militaire afdeling die is verbonden aan het Witte Huis. Op het souvenir kijken Trump en Kim elkaar aan, de laatste met als titel ‘supreme leader’ (opperste leider). Dat moet een tikfout zijn, tweet de Amerikaanse Korea-kenner Robert E. Kelly verontwaardigd. Er had natuurlijk ‘Orwelliaanse gangster’ moeten staan, want Kelly ziet het bewind in Pyongyang als een politiestaat die wordt geleid door maffiose types.

Volgens Kelly en andere deskundigen is het maar beter als de stoelen in Singapore leeg blijven. Want de risico’s van zo’n top zijn op dit moment groter dan de kans op een positieve uitkomst. Alleen al het ontmoeten van Kim is een Amerikaanse concessie, meent Kelly. Het geeft de Noord-Koreaanse leider immers internationale erkenning en aanzien. Pyongyang vraagt al jaren om zo’n top en voorgaande Amerikaanse presidenten hebben steeds besloten dat niet te doen, zonder een grondige diplomatieke voorbereiding.