Zo maakt Nederland zich klaar voor het einde van de benzine-auto

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk doen het vanaf 2040. In Noorwegen is het zelfs in 2025 zover. En in Nederland mag vanaf 2030 geen nieuwe benzine- of dieselauto meer worden verkocht. Het komende kabinet zegt in het regeerakkoord ernaar ‘te streven’ dat vanaf dat jaar alle nieuwe auto emissieloos zijn. Daarmee komt het verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s in Nederland vijf jaar eerder dan in het energie-akkoord van 2013 was afgesproken.

De harde doelstellingen voor de overgang naar emissieloze auto’s wordt in steeds meer Europese landen omarmd en de consequenties zijn enorm. Autofabrikanten moeten hun productielijnen rigoureus omgooien en pomphouders en aanbieders van elektrische laadpalen moeten zich op hun positie bezinnen. En de consument zit met de vraag wanneer hij definitief op een elektrische auto moet overstappen.

Verschil in gemak Tom Huyskens van Bovag, de branche-organisatie voor garagehouders en automobielbedrijven, denkt dat de overgang naar een volledig elektrisch wagenpark geleidelijk zal zijn. "Er moet nog veel water door de Rijn vloeien voor alle auto’s emissieloos rijden", zegt hij. Huyskens wijst erop dat van de huidige 8 miljoen personenauto’s slechts 120.000 geheel of gedeeltelijk elektrisch zijn. "Per jaar komen er 400.000 nieuwe auto’s de weg op. Daarvan zijn er slechts een paar duizend deels of helemaal elektrisch. Zo bezien zullen er ook na 2030 nog veel benzine-auto’s rijden." Volgens Huyskens is de snelheid waarmee benzine- en dieselauto’s de komende jaren door elektrische worden vervangen een afweging van een reeks zaken. Zo spelen - los van milieu-overwegingen - de verschillen in aanschafprijs een grote rol, de verwachte waarde bij verkoop en de kosten tijdens het verbruik. En natuurlijk het verschil in gemak. Of een elektrische auto die vandaag wordt aangeschaft als tweedehandsje nog veel oplevert, is maar de vraag

Tweedehandsje "Voorlopig heeft de consument die een nieuwe auto wil kopen weinig keus", zegt Huyskens. "De goedkoopste vol-elektrische auto kost nu minimaal 35.000 euro, al worden ze snel goedkoper." En of een elektrische auto die vandaag wordt aangeschaft als tweedehandsje nog veel oplevert, is maar de vraag. "Over tien jaar is de huidige generatie elektrische auto’s volledig ingehaald door auto’s met een veel hogere actieradius." De tweedehandsmarkt voor benzine-auto’s blijft volgens Huyskens daarentegen nog wel op peil. "Die auto’s mogen ook na 2030 blijven rijden. En anders is er nog de buitenlandse markt, waar nu al veel tweedehands auto’s naar toe gaan en waar andere regels gelden." Lees door onder de afbeelding Snel laden bij een station in Barneveld. © ANP Als het gaat om de verdere kosten, dan spelen fiscale prikkels een grote rol. Deze beperkten zich tot nu echter tot zakelijke rijders, die tot 2015 slechts 7 procent hoefden bij te tellen op hun hybride auto’s. Inmiddels is de bijtelling gelijkgetrokken met gewone brandstofauto’s naar 22 procent en is de verkoop van hybride auto’s stilgevallen. "Op volelektrische auto’s is de bijtelling slechts 4 procent, maar toch rijden er hiervan nog maar zo’n 18.000 rond", zegt Huyskens.

Verleiden Directeur Geertje van Hooijdonk van Natuur en Milieu vindt dat de overheid snel met maatregelen moet komen die de privé-rijder verleiden om op elektrisch rijden over te stappen. "We moeten nu de particuliere markt stimuleren. Zo pleiten wij voor een aanschaf-subsidie voor nieuwe auto’s." Tegelijk blijkt dat veel zakelijk gebruikte elektrische auto’s als tweedehands naar het buitenland gaan. "Die zouden we hier moeten houden, door een koper van een tweedehands-auto een laad-tegoed van bijvoorbeeld 1000 euro te geven", aldus Van Hooijdonk. Het is een kip-ei probleem, zonder goede infrastructuur komt de verkoop niet op gang, en andersom Pepijn Vloemans van Fastned En dan speelt natuurlijk het gemak. De actieradius van een elektrische auto is op dit moment nog circa 150 kilometer, tegen 500 kilometer of meer van een benzine-auto met een volle tank. Met de verdere ontwikkeling van de accu wordt dit verschil wel snel kleiner. Bovendien betekent actieradius niet zonder meer dat men overal kan komen: in Europa sluiten steden hun centra af voor (oude) benzine- en dieselauto’s.

Beperkt aantal laadpalen Wel kampt de elektrische auto nu nog met de beperking dat het aantal laadpalen, zeker Europees gezien, nog maar beperkt is, terwijl iemand met een benzine-auto vrijwel overal tanken. Nederland telt nu zo’n 30.000 laadpalen. Het opladen van de auto met zo’n paal duurt zo’n vier uur, half zo lang als aan een stopcontact. Met een snellaadpaal is een auto binnen een half uur opgeladen, maar hiervan zijn er nog maar zo’n 800, waarvan maar een deel aan de openbare weg. Het komende kabinet zegt zich in te spannen voor een goede infrastructuur voor elektrische auto’s, maar de levering en exploitatie van de apparatuur aan de markt over te laten. Lees verder onder de afbeelding Een automobilist laadt zijn elektrische auto bij een snellaadstation van Fastned. © ANP

Kip-ei-probleem Fastned is zo’n marktpartij. Het bedrijf heeft inmiddels zestig snelllaadpunten langs de snelweg, steeds naast een traditioneel pompstation. Auto’s kunnen er binnen twintig minuten geladen worden. De komende vijftien jaar hoopt het bedrijf, dat ook in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk actief is, tweehonderd snellaadpunten te hebben. "We zijn het bedrijf gestart om de komst van elektrische auto te versnellen", zegt Pepijn Vloemans van Fastned. "Het is een kip-ei probleem, zonder goede infrastructuur komt de verkoop niet op gang, en andersom. We wilden dat doorbreken." Vloemans is blij met de maatregelen in het regeerakkoord. "Het geeft meer zekerheid over waar het heen gaat. We rekenen op 200.000 vol-elektrische auto’s in 2020 en 1 miljoen in 2025."