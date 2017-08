Zo maak je sfeer op een wereldbeker zwemmen

De handen vooruit, op de schouders en op het hoofd: de winnaars van de gouden medailles waagden gisteravond in Eindhoven gezamenlijk een Macarena-dansje bij de prijsuitreiking. Het zei veel over de sfeer op de eerste dag van de wereldbeker kortebaan in Eindhoven, waarbij de andere medaillewinnaars in polonaise opkwamen.

Het is dit weekend voor het eerst sinds 2013 dat er weer een wereldbekerwedstrijd in het Pieter van den Hoogenband-bad plaatsheeft. Na Moskou en Berlijn is het de derde wereldbeker kortebaan in een reeks van in een reeks van acht dit jaar. Gisteren was de eerste dag, vandaag volgen nog twaalf afstanden.

De vorige wereldbeker in Eindhoven lijkt een eeuwigheid geleden. Ga maar na: thuiszwemmer Maarten Brzoskowski (21) was destijds als jochie vrijwilliger. Gisteravond zwom hij, in een uitverkocht bad, de finale van de 400 meter vrij.

De aankleding is sinds die laatste keer flink veranderd. Sinds drie weken hangt er een nieuw Led-lichtsysteem in het bad. Ook het geluid werd verbeterd. Dat was noodzakelijk als Eindhoven nog eens een wereldbeker wilde organiseren. Een duur systeem, waar nog een beetje over werd gemord in de Eindhovense gemeenteraad. Maar het hangt er, dus kan ermee 'worden gespeeld'.

Theater Althans, zo noemt Willem Overdiep het. Zijn taak, kortgezegd: maak dit weekend van het zwemmen een show. Die show was in Eindhoven de laatste jaren niet heel vaak aanwezig. Ranomi Kromowidjojo was er zelfs een beetje kritisch over dit jaar, na de Swim Cup in april. Goed, dat is een minder groot evenement, maar alsnog. De muziek stond te zacht (of was telkens hetzelfde), de speaker was amper hoorbaar. Iets meer sfeer moest toch kunnen? Maar hoe maak je sfeer op een wereldbeker? Overdiep: "Het zwembad is een theater. Wil je prestaties laten zien, dan heb je meer licht nodig. Dat kunnen wij nu. En op de momenten dat er niet wordt gezwommen, gaan wij los." Alleen na het fluitje van de scheidsrechter zijn er strenge regels: dan schijnt het 'wedstrijdlicht', geschikt voor televisie. Daarvan afwijken mag niet. Het geeft energie. Na de WK is iedereen wel een beetje moe. Maar de sfeer hier geeft een extra kick Ranomi Kromowidjojo

Energie Met het geluid werd wel een beetje gesjoemeld. Zo klonk tijdens de finales 'gewoon' muziek. Het mag eigenlijk niet, maar niemand klaagde. Overdiep: "Gisteren kwam Jacco Verhaeren, nu coach van Australië, nog langs. Hij zei: 'Pompen maar, gooi die muziek erin'. Dat doen we dus. Pas als een atleet gaat klagen, dan kunnen we praten." En of het door de sfeer kwam of niet, de zwemmers presteerden. Zo kort na de wereldkampioenschappen, twee weken geleden in Boedapest, was de vorm bij de topzwemmers nog niet weg. De Nederlandse estafetteploeg won de vijftig meter wisselslag, maar het was vooral Sarah Sjöhström die (weer) imponeerde. De Zweedse favoriete zwom wederom een nieuw wereldrecord op de honderd meter vrije slag. Met 50,58 verbeterde ze haar eigen record, dat ze vorige week zwom. Kromowidjojo werd tweede in 51,19 seconden. Ze was te spreken over de opzet. "Het geeft energie. Na de WK is iedereen wel een beetje moe. Maar de sfeer hier geeft een extra kick. Mooie lichten, mooie show. Wat wil je nog meer?" Ze liep dan ook vrolijk mee in de polonaise.

