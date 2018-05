Zo loods je een reisgezelschap van 3700 Chinese toeristen door Nederland

Extra vliegtuigen, extra hotelbedden, en extra manuren in het visacentrum: begin deze maand komen 3700 Chinese toeristen samen op groepsreis naar Nederland, en dat vergt best wat extra's. Het gigantische reisgezelschap bestaat uit werknemers van SunHope Group, een Chinees bedrijf in schoonheids- en gezondheidsproducten. Hun personeelsreis naar Nederland past in een trend.

Logistiek is het een hele uitdaging om 3700 Chinezen tegelijk door Nederland te laten reizen. De toeristen vertrekken van drie verschillende luchthavens in China, waar telkens extra vliegtuigen worden ingezet. In Nederland worden ze in negen groepen onderverdeeld, die de reisroute elk in een ander volgorde afleggen en in verschillende steden overnachten. Naast Amsterdam doen de bezoekers ook de Zaanse Schans, Volendam en Giethoorn aan, en de Designer Outlet in Roermond.

Tulpen

"We vragen onze medewerkers elk jaar waar ze heen willen, en tegenwoordig klinkt het dat ze graag Europa willen zien", zegt Ihsung Chen, algemeen manager van SunHope Group, die zelf een paar jaar geleden een bezoek aan Amsterdam bracht. Vorig jaar ging de reis van het bedrijf voor het eerst naar Europa, naar Duitsland. "Voor Nederland kijken de werknemers vooral uit naar de tulpen. Vandaar dat we in het begin van mei reizen, ik hoop dat we nog op tijd zijn."

De laatste jaren is Nederland enorm in populariteit gegroeid bij Chinese toeristen, sowieso een groep die snel in omvang toeneemt. Vorig jaar verbleven 365 duizend Chinezen minstens één nacht in Nederland, 23 procent meer dan het jaar ervoor. Daarnaast zijn er nog vele duizenden dagjestoeristen, die 's ochtends per bus vanuit Duitsland aankomen en 's avonds naar België doorrijden om daar te overnachten - net wat goedkoper dan in Nederland. Het aantal Chinese toeristen in Nederland verdubbelde de afgelopen tien jaar ieder jaar, behalve in 2016, toen heel Europa als onveilig werd gezien na een golf van terreuraanslagen. Voor 2018 wordt een stijging van 15 procent verwacht.

Jongeren blijven langer, geven meer uit en zijn in meer zaken geïnteresseerd dan de traditionele groepsreiziger ddie Yang, directeur Azië van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

De Chinese Europagangers komen vaak uit een hogere inkomensklasse: tijdens hun verblijf besteden ze ruim 1250 euro per persoon, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Om een te grote concentratie van toeristen te vermijden, probeert het NBTC in China naast Amsterdam ook andere Nederlandse bestemmingen in de markt te zetten. Naast Den Haag en Rotterdam worden nu onder meer Friesland en de Veluwe gepromoot.

Voor families met kinderen is er Utrecht, de stad van 'Mifei' (Nijntje). "We proberen meer jongeren aan te trekken", aldus Eddie Yang, directeur Azië van het NBTC. "Die blijven langer, geven meer uit en zijn in meer zaken geïnteresseerd dan de traditionele groepsreiziger." Sinds een paar jaar zet het NBTC ook sterk in op incentivereizen voor Chinese bedrijven. Twee jaar geleden maakten 4500 medewerkers van Perfect China, een producent van interieurdecoratie, een groepsreis door Nederland, maar daar werd toen geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Dit keer wordt er flink wat promotie gemaakt rond de megagroepsreis van SunHope Group. Eddie Yang: "We willen tonen dat de reisagentschappen in Nederland dit prima kunnen organiseren."