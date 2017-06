Zó imponeren deed Nadal nog nooit

In zijn tiende gewonnen Roland Garrosfinale speelde Rafael Nadal als in zijn beste dagen. Of speelde de 31-jarige Spanjaard zelfs beter dan in zijn beste dagen? De manier waarop hij de historische en magische tien (La Décima) in Parijs volmaakte was indrukwekkend. Op ondubbelzinnige wijze liet hij zien dat zijn heerschappij op gravel nog niet ten einde is. Volgend jaar opent Nadal de jacht op nummer elf, La Undécima.

Dat moet hij doen zonder de steun van oom Toni, die hem al vanaf zijn jeugd onder zijn hoede heeft. Toni is bezig aan het laatste seizoen als coach van zijn neef, hij gaat zich wijden aan het opleiden van talenten aan de Rafa Nadal Academy op Mallorca. Voor de camera van de Franse televisie kon hij zijn emoties niet de baas. “Na een paar moeilijke jaren is hij weer helemaal terug”, stamelde hij.

Revanche

En hoe. Nadat Nadal vorig jaar na de derde ronde Roland Garros met een polsblessure verliet, geloofden weinigen meer in een succesvolle doorstart van zijn carrière. In juni 2014 had hij in Parijs voor de veertiende en laatste keer zijn tanden in een grandslam­bokaal gezet, zo werd in de tennis­wereld gefilosofeerd. Hetzelfde gold eigenlijk voor zijn vriend en rivaal ­Roger Federer, die een groot deel van 2016 miste door een knieblessure.

Maar hoe anders liep het met de twee spelers die het mannentennis ­jarenlang domineerden. In januari stonden zij als herboren in de finale van de Australian Open. En Nadal sloot gisteren een bijna perfect gravelseizoen af met titels in Monte Carlo, Barcelona, Madrid en Parijs: 24 overwinningen, alleen een nederlaag in Rome tegen Dominic Thiem. Voor die misstap revancheerde Nadal zich vrijdag in de halve eindstrijd.

In de finale was Nadal gisteren ook ongenaakbaar tegen Stan Wawrinka. Bij de Zwitser, vrijdag nog superier tegen de nummer een van de wereld ­Andy Murray, stond de moedeloosheid en machteloosheid in de ogen te lezen. Wat hij ook probeerde, Nadal had overal een antwoord op. Uit pure frustratie sloeg Wawrinka na het verlies van de tweede set zijn racket aan gruzelementen. Net als de voorgaande zes slachtoffers van Nadal in Parijs pakte ook Wawrinka geen set van de gravelkoning: 6-2, 6-3 en 6-1.