Zo gaat dat dus, in een flits verlies je wat je lief is

Het is al twee jaar mijn ultieme horror-scenario: de snelweg, de autodeur die openslaat, mijn zoon die op het asfalt klapt, een denderende vrachtwagen. Ik heb nog nooit gehoord van een peuter die zomaar uit de auto viel en dit is niet iets waarvoor je nou per se gewaarschuwd wordt als je kleine kinderen hebt, anders dan bijvoorbeeld verstikking en vergiftiging.

Zoals dat gaat met angst heeft het weinig te maken met logica of statistiek en alles met verbeelding. Ik kan het me zo levendig voorstellen: die deur, die val, het razende verkeer. Behalve de val vrees ik ook de ironie van het leven. Ik denk vaak aan de dichter Marsman die gedetailleerd schreef over de verdrinkingsdood die hij vreesde. Drie keer raden hoe hij stierf. Soms controleer ik zeven keer of de deuren dicht zijn voordat ik durf weg te rijden.

Het portier naast mijn oudste zoon stond op een kier. 'Hij kan open!' riep hij

Het gebeurde op een Franse snelweg. Mijn vriend reed, ik zat ernaast. Tien minuten ervoor had ik het knopje ingedrukt dat ik voor het kinderslot aanzag. Het verkeerde knopje, bleek.

Mini-Houdini Terwijl we bezig waren een vrachtwagen in te halen hoorde ik een vreemd geluid. Ik draaide me om, het portier naast mijn oudste zoon stond op een kier. "Hij kan open!" riep hij opgewonden. Als een mini-Houdini had hij zich uit de bovenste riempjes van de kinderstoel gewurmd, nu hing hij met twee handen aan de hendel. Ik wilde naar achter springen, de deur dichttrekken, maar ik zat vast in een seconde die niet door wilde tikken. Mijn zoon keek mij aan met een mengeling van angst en trots op zijn gezicht. Goed kijken, dacht ik alleen maar. Dit is het laatste wat je ziet. Die ene onbeweeglijke tel voelde ik berusting: zo gaat het dus, in een flits verlies je wat je lief is. En ook de bijna perverse opluchting die je voelt als je angst bewaarheid wordt. Toen tikte de seconde door, of nee, hij schoot vooruit, razendsnel rukte ik mijn riem los, sprong naar achter, klemde mijn zoon vast, greep de hendel van de deur en merkte dat hij niet meer open was. Dichtgeslagen door de luchtdruk. De luchtdruk, daar had ik nooit bij stilgestaan. Paniek om niks. We reden verder, mijn hartslag daalde, de kinderen vielen in slaap. Ik keek naar de mensen in de auto's om ons heen, op weg met hun eigen rampscenario's, al die hoofden waarin zoveel gebeurt terwijl er niets gebeurt. Ik dacht aan de invloed van die niet-gebeurde dingen op ons denken, op onze hartslag en op zoveel meer.

