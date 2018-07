Zingen in de strijd tegen dodelijk nepnieuws

"Wie van jullie heeft een smartphone?" Er gaan tientallen handen omhoog in het publiek in het dorp Gonpadu in het zuiden van India. Zo'n honderd mensen zijn afgekomen op een optreden van zanger Prasad Keshav Krishna en zijn band, die in opdracht van de politie alle dorpen in de regio langsgaat met educatieve liedjes. Zijn volgende vraag is confronterend: "En hoeveel van jullie hebben een toilet gebouwd voor de vrouwen in huis?" Dat zijn een stuk minder handen.

Lees verder na de advertentie

Na deze opwarmsessie brengt de band een serie liedjes over hun belangrijkste onderwerp: nepnieuws. 'Vermoord niemand omdat je gelooft wat je ziet op WhatsApp, Facebook en YouTube', zo luidt de tekst van het refrein.

De afgelopen twee maanden zijn in heel India tenminste 27 mensen vermoord vanwege WhatsApp

De boodschap is hard nodig. De afgelopen twee maanden alleen al zijn in heel India tenminste 27 mensen vermoord nadat er valse foto's en video's over kinderhandelaren de ronde deden op WhatsApp. Onschuldige voorbijgangers werden op brute wijze door woedende menigtes gelyncht, enkel omdat ze als vreemdelingen werden gezien.

Er zaten zwervers en nomaden tussen, maar ook een collega van Krishna. De zanger, die was ingehuurd door de overheid om in dorpen liedjes over de gevaren van nepnieuws te zingen, werd zelf gelyncht.

Bij de voorstelling in Gonpadu. © Aletta André

Vreedzame bijeenkomst "Wij gaan altijd samen met de politie", zegt Krishna in reactie op de moord op zijn collega, die meer dan 3000 kilometer van Gonpadu werkte, in het noordoosten van India. Sterker nog: een aantal van zijn bandleden is zelf agent. In Gonpadu hebben ze gezelschap van nog eens zes agenten, die hen aankondigen en op het podium blijven. "Daarom zijn we niet bang." Het is inderdaad een vreedzame bijeenkomst. Mannen, vrouwen en kinderen luisteren braaf naar de liedjes en af en toe wordt er gelachen. Het is ook niet voor het eerst dat ze worden gewaarschuwd. "In april en mei kregen we soms wel tien berichten per dag over gevaarlijke bendes en kinderhandelaren", zegt Anji Ram, een twintiger met een smartphone. "Veel mensen in het dorp waren toen heel bang. Ouders durfden niet meer buiten te slapen met hun kinderen. Maar nu weten we dat de video's nep zijn." Wij gaan altijd samen met de politie. Sommige bandleden zijn zelf agenten Zanger Keshav Krishna Rema Rajeshwari, het districtshoofd van de politie die ook met de muzikanten is meegereisd, begon in deze regio al in maart een campagne tegen nepnieuws en is dus vaker in dit dorp geweest. "We hebben een speciaal team agenten dat lokale whatsappgroepen heeft geïnfiltreerd." Dorpsraadslid Revalli Ramulu © Aletta André

Groot vertrouwen Ruim 300 miljard Indiërs hebben een smartphone. Maar lang niet alle smartphonegebruikers zijn geletterd, en dus zijn valse video's, foto's en audioberichten die via sociale media binnenkomen voor hen lastig van waarheid te onderscheiden. In het gebied waar Rajeshwari werkt, is de geletterdheid met 50 procent zelfs bijzonder laag. "Dat mensen de berichten op sociale media geloven, komt ook door het grote vertrouwen in hun vrienden en familie", zegt Rajeshwari. "Want dat zijn meestal degenen die deze berichten doorsturen." Ze laat een gruwelijke video zien die onlangs nog werd verspreid. Er is te zien hoe een bendelid organen van een nog levend slachtoffer verwijdert om te verhandelen. "Dat is in scène gezet. Maar het speelt in op de angst voor lokale bendes. Die zijn in deze regio ook daadwerkelijk actief, alleen handelen ze niet echt in organen en kinderen." Rajeshwari is er trots op dat in haar district niemand is vermoord naar aanleiding van nepnieuws. Toch ging het ook hier regelmatig bijna mis.