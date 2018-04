Zimbabwe ontslaat duizenden stakende verplegers

Volgens Chiwenga worden de ontslagen stakers vervangen door gepensioneerde en werkloze verplegers. Chiwenga voegde er aan toe dat de regering 14 miljoen euro beschikbaar had gesteld om achterstallig loon te betalen, maar dat dit aanbod werd afgewezen door de verplegersbond. “Daarom hebben we, in het belang van patiënten en om levens te redden, besloten alle stakende verplegers per direct te ontslaan.”

We dringen er bij al onze leden op aan kalm te blijven. Zimbabwe Nurses Association

Chiwenga is een oud-generaal die eind vorig jaar de staatsgreep leidde waarbij toenmalig president Robert Mugabe werd afgezet. Kort daarna werd Mugabes rivaal Emmerson Mnangagwa, het vermoedelijke brein achter de coup, president.

Economische crisis Chiwenga zei niet welke politieke groep achter de staking zou zitten. Maar Zimbabwe gaat deze zomer naar de stembus en de oppositiepartij MDC, die zijn wortels heeft in de vakbeweging, maakt een opleving door. De laatste weken staakten artsen al met succes voor meer loon. De vakbond voor verpleegkundigen liet gisteren weten dat het ‘kennis heeft genomen’ van de aankondiging. “We dringen er bij al onze leden op aan kalm te blijven.” Zimbabwe verkeert al jaren in een diepe economische crisis. De werkloosheid beloopt meer dan 80 procent, pinautomaten keren slechts mondjesmaat uit, en de regering heeft grote moeite om ambtenaren op tijd te betalen.

Koloniaal juk Toen Zimbabwe in 1980 het koloniale juk van zich afschudde, had het een relatief ontwikkelde economie en een moderne bureaucratie. Maar de nieuwe machthebbers holden beide uit. Ambtenaren staken steeds meer overheidsgeld in eigen zak en bevoordeelden vriendjes en familie. Zimbabwe’s belangrijkste probleem – een kleine witte minderheid die een groot deel van de landbouwgrond bezat – bleef onopgelost. Pas toen Mugabe eind jaren negentig zijn macht vreesde te verliezen, joeg hij de witte boeren met geweld van hun land. Hij gaf de grond aan arme zwarte boeren en corrupte vriendjes. De agrarische productie kelderde, de onzekerheid groeide en de economie implodeerde.