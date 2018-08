Zilveren medaille voelt als goud voor Epke Zonderland: 'Het oude gevoel komt weer terug'

Om een gooi te doen naar de Europese titel had Zonderland voor de finale de moeilijkheidsgraad van zijn oefening verhoogd. Na de geslaagde uitvoering van de gekoppelde vluchtelementen, eerst de Cassina-Kovacs en daarna de Kolman-Gaylord 2, zwol het geluid aan in de SSE Hydro Arena. De Vliegende Hollander leek terug. Maar plots werd het stil toen Zonderland de fout inging met de disloque, een krachtelement boven de stok.

Die misser kostte hem een half punt in de uitvoering en daardoor kon hij niet komen aan de score van de Zwitser Oliver Hegi, die als eerste finalist 14.700 had neergezet. Zonderland bleef steken op 14.400 en moest genoegen nemen met zilver, net als vorig jaar toen hij op de WK in Montreal achter de in Glasgow afwezige Kroaat Tin Srbic eindigde.

Er zijn situaties waarin je blij kunt zijn met zilver, erkende Zonderland na de prijsuitreiking. De blijdschap bij de 32-jarige Heerenvener zat ’m erin dat hij de vluchtelementen perfect had uitgevoerd. Het oude gevoel was volgens hem teruggekeerd, het gevoel dat de vluchtelementen altijd lukten. Hij refereerde aan de Olympische Spelen van Londen (2012) en de wereldkampioenschappen van Antwerpen (2013) en Nanning (2014).

Disloque

“Dat was de tijd dat ik niet altijd in topvorm was, maar dat de vluchtelementen automatismen waren”, zei Zonderland, die de vluchtelementen een ‘mentaal lastig spelletje’ noemde. “In die tijd hoefde ik niet na te denken om de elementen te doen. Daar heb ik jaren van geprofiteerd. In Montreal vorig jaar was het gevoel er nog niet. Ik krijg nu steeds meer signalen dat ik weer in de buurt kom. Dat is grote winst.”

Dat het met de disloque misging vond Zonderland jammer, al had hij er wel een verklaring voor. Het element vergt een enorme belasting op de spieren in zijn onderrug en dat is fysiek zijn zwakke plek. “De spieren kun je alleen maar trainen door de oefening te doen en dat wil ik niet te veel doen. Maar als ik iets meer tijd heb verwacht ik niet dat het op de WK nog een issue is.”

Op de WK van eind oktober in Doha begint de kwalificatiecyclus voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven moet in de Qatarese hoofdstad bij de beste 24 landen eindigen om mee te mogen doen aan de WK van volgend jaar in Stuttgart. In de Zuid-Duitse stad zijn negen tickets te verdienen voor het olympisch toernooi in de Japanse hoofdstad.

Na het olympisch toernooi in het land van de rijzende zon gaat Zonderland zich richten op zijn carrière als arts

Dat wordt een moeilijk verhaal, gelet op het feit dat Nederland afgelopen donderdag in Glasgow als negende eindigde en dus niet de teamfinale van deze EK haalde. Voor Zonderland is er dan nog wel een ontsnappingsroute. Een plaats bij de beste drie turners in de toestelfinale garandeert hem dan alsnog van deelname aan zijn vierde en laatste Spelen.