Zilver voor Van Kerkhof, shorttrackmannen stellen teleur

Van Kerkhof reed het eerste deel van de race achteraan en een medaille leek ver weg. Op het moment dat de bel voor de laatste ronde klonk, sloot ze weer aan bij haar vier concurrenten. Ze ging vervolgens binnendoor bij Kim Boutin en passeerde ook de Britse favoriete Elise Christie, die onderuit ging.

Juichend passeerde ze als derde de finishlijn, om er even later achter te komen dat zelfs het zilver haar deel was na de diskwalificatie van de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. De olympische titel ging naar de Italiaanse Arianna Fontana.

"Ik dacht: als ik echt nog iets wil bereiken in deze sport, dan moet ik het nu doen. Dit is mijn kans. Ik weet niet of ik over vier jaar weer naar de Olympische Spelen ga", zei de shorttrackster na afloop voor de camera van de NOS.

Van Kerkhof is de eerste Nederlandse shorttrackster ooit die op de Olympische Spelen een medaille wint. Die prestatie mag gerust verrassend worden genoemd. De 27-jarige inwoonster van Heerenveen speelde vier jaar geleden bij de vorige Olympische Spelen in Sotsji een bijrol en miste toen op alle afstanden de finale. Ook bij de WK's reed Van Kerkhof nooit individueel in de prijzen. Wel won ze met de aflossingsploeg zilver in 2011.

Ook in Pyeongchang leek het toernooi al snel voorbij voor Van Kerkhof, die in de kwartfinales in de eerste bocht onderuit ging. Dat het al in de eerste bocht gebeurde was haar geluk, want het betekende dat de race opnieuw van start zou gaan. Ze reed in de herstart naar de tweede plaats en wist haar halve finale zelfs te winnen.