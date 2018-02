Zilver voor Knegt op 1500 meter

Knegt moest in de finale, waarin liefst negen schaatsers aan de start stonden, in de Gangneung Ice Arena alleen Hyojun Lim uit Zuid-Korea voor laten gaan. Achter de Nederlander ging het brons naar de Rus Semen Elistratov, die onder neutrale vlag deelneemt.

Lees verder na de advertentie

Enkele rondes voor het einde schaatste Knegt nog vooraan, maar hij werd gepasseerd door de luid toegejuichte Lim en kreeg vervolgens geen kans meer om de publiekslieveling te achterhalen.

"Ik maakte één actie en kwam meteen op kop", zei Knegt na de race. "Dat was niet de bedoeling, maar dan moet je door. Ik wilde me pas met vijf, zes ronden te gaan ermee bemoeien, maar ik kwam meteen op kop. Dan zit er maar één ding op. Ik sneed vervolgens de voorlaatste bocht niet goed aan. Daar moet je voor een gaatje zorgen, maar dat lukte niet."

Knegt was één van de favorieten voor het goud. In de wereldbeker eindigde hij dit jaar als tweede op de 1500 meter. Echt tevreden was hij daarom niet met het zilver. "Vier jaar geleden was ik in Sotsji blij met brons, nu baal ik omdat ik niet gewonnen heb."

De dag van Knecht was moeizaam begonnen in zijn heat. "Het leek alsof daar een kleuter op het ijs stond. Ik was te bang om een actie te maken, te bang om tegen een straf aan te lopen. Ik heb mezelf goed op de plek gezet en ben er daarna in de halve finales vol voor gegaan."

Itzhak de Laat, de tweede Nederlander die de A-finale bereikte, bleef steken op de zesde plaats. Hij eindigde aanvankelijk als zevende, maar schoof een plek op omdat de Canadees Charles Hamelin werd gediskwalificeerd.

Lees hier meer over de Olympische Spelen