Zijn we respectvol voor Van Persie, of wreed?

Ik kon me een avond later meer vinden in wat René van der Gijp zei. Filter alle ongein uit het programma, over voetbal kan hij onverminderd rake dingen zeggen. Lekker stoppen, zei hij, daar is voetbal toch allemaal niet voor bedoeld.

Van Persie, 34 jaar en al langer kwetsbaar, had verteld dat het een worsteling voor hem kan zijn om fit te worden of te blijven. Nou ja, zo fit dan - zei hij niet en hoefde hij ook niet te zeggen: dat konden we zelf toch wel invullen? - om tien minuten in te vallen of soms eens driekwart wedstrijd te kunnen spelen.

Van de zeventien wedstrijden van Feyenoord sinds zijn komst miste hij er vijf volledig, vijf keer stond hij in de basis. Hij speelde geen enkele wedstrijd uit. Nee, daar kan het niet voor bedoeld zijn, met zijn status al helemaal niet.

Kortzichtig

Maar de smeekbedes klonken luider. Van Persie moet doorgaan, hoorde je er toch vooral in, om ons in dat dorre voetbal hier af en toe nog iets moois te laten zien. Een pass, als hij een paar minuten zou invallen, en eens in de zoveel tijd een doelpunt zo fijn als dat in de bekerfinale. Meer vragen we niet, daar zouden we dan weer even op kunnen teren, toch?

Dit moest respect ademen voor de gewezen topvoetballer. Maar was het respectvol? Of was het veeleer een gebrék aan respect? De dertiger die in deze paar maanden al van wedstrijd naar wedstrijd had moeten hinken, soms van zeven minuten als invaller naar vijf minuutjes meer, moet voor ons gerief nog maar even een heel seizoen op de tanden bijten.

Is dat niet egoïstisch? Is het niet ook heel kortzichtig? Feyenoord, onze topclub met toch al de minste middelen, moet voor een zwaar seizoen met de belasting van Europees voetbal een plaats vrijhouden voor een deeltijdkracht, die volgens de logica van de natuur nog weer minder inzetbaar zal zijn dan in het halfjaartje tot dusverre?

Kortzichtig ook in bredere zin: Van Persie kan voor ons voetbal, ons nooddruftige voetbal, niets betekenen. Ja, hij zou een mooie pass kunnen geven, of een doelpunt kunnen maken. En dan? Geen ploeggenoot zou er iets van kunnen leren: zo kunnen zij de bal niet raken.

Dat was anders met Dirk Kuijt. Die deed weinig wat anderen niet zouden kunnen, ogenschijnlijk dan, en die kon al niet worden gevolgd. Hoe moeilijk het al is om iets van zijn toewijding te leren, toonde dit seizoen van Feyenoord zonder Kuijt haarscherp aan.