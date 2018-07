Zijn voormalige advocaat drijft Trump verder in het nauw

Wist Donald Trump er van toen zijn zoon tijdens de verkiezingscampagne een ontmoeting had met een Russische advocate? Nee, hebben Donald jr. en Donald sr. altijd volgehouden. Ja, zegt nu Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. Hij was er bij toen Donald sr. het goedkeurde, vertelden anonieme bronnen tv-zenders CNN en NBC, en hij wil daarover getuigen tegen de speciale aanklager die onderzoekt of Trump of zijn medewerkers met de Russen samenspanden.

De advocate, Natalia Veselnitskaja, was via een kennis bij Donald Trump jr. gekomen met de suggestie dat ze informatie had afkomstig van de Russische regering, die schadelijk was voor Trumps tegenstander Hillary Clinton. Maar tijdens de ontmoeting, in juni 2016, bleek dat tegen te vallen.

Cohen zou met zijn aanbod over de betrokkenheid van Trump sr. te getuigen, hopen een akkoord te kunnen sluiten met justitie. Hij wordt verdacht van fraude en het overtreden van campagnewetten, in verband met betalingen van zwijggeld aan vrouwen die een relatie zouden hebben gehad met Donald Trump.

Teleurgestelde Cohen Het is niet duidelijk waarom Cohen via via openbaar heeft gemaakt wat hij weet over de bijeenkomst. Eerder gaf hij ook een geluidsopname vrij waarop hij en Trump de betalingen aan een van de vrouwen bespreken. Die had hij, als advocaat van Trump, geheim mogen houden. Mogelijk wil hij met deze stappen Trump dwingen hem gratie te verlenen voor alles wat hij voor hem heeft gedaan. Cohen stond tot voor kort bekend om zijn blinde loyaliteit aan zijn baas, maar zou erg teleurgesteld zijn dat hij van Trump geen enkele steun krijgt nu hij in de problemen zit. Mueller zou Trump kunnen dagvaarden om te getuigen over alle onderwerpen die er voor zijn onderzoek toe doen Trump ontkende vrijdagochtend opnieuw stellig. "Ik wist NIET af van de ontmoeting van mijn zoon, Don jr. Klinkt alsof iemand dingen verzint om zichzelf uit een lastig parket te halen dat hier niets mee te maken heeft (taxi's misschien)?" Dat verwijst naar een van Cohens zakelijke activiteiten, het opkopen en verhuren van taxivergunningen. Die zijn door de opkomst van autodeelbedrijven als Uber veel minder waard geworden. De afgelopen dagen waren er voor Trump meer slechte berichten uit de koker van justitie. In het opgenomen gesprek tussen Trump en Cohen wordt de naam genoemd van Allen Weisselberg, de financiële topman van de familie-onderneming van de president en zijn familie, de Trump Organization. Kort daarna werd bekend dat Weisselberg gedagvaard is om te getuigen tegenover een jury die aan het overwegen is of Michael Cohen in staat van beschuldiging moet worden gesteld.

Heksenjacht Trump is sinds hij in de politiek ging altijd het meest beducht geweest voor het bekend worden van informatie over zijn zaken. Zo heeft hij in tegenstelling tot vele presidentskandidaten voor hem, nooit zijn belastingaangiften openbaar gemaakt. Trump heeft veel zaken gedaan met rijke Russen, en er zijn aanwijzingen dat hij zich daarbij heeft laten gebruiken voor het witwassen van in Rusland illegaal verkregen geld. Trump noemt al die onderzoeken steevast een heksenjacht, en heeft vanaf het begin van zijn presidentschap gefulmineerd tegen de functionarissen die er leiding aan geven, zoals de inmiddels ontslagen FBI-directeur James Comey. Dat deed hij onder meer op Twitter, en naar nu bekend is geworden zijn die tweets officieel onderdeel van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Mueller zou de tweets willen gebruiken als inkijkje in de motieven van Trump. Als het onderzoek de conclusie oplevert dat het ontslag van Comey de rechtsgang belemmerde, is het belangrijk te weten of Trump daar ook bewust op uit was. De tweets kunnen daar uitsluitsel over geven, bij gebrek aan een direct getuigenis van Trump. Zo'n getuigenis kan er theoretisch nog komen: Mueller heeft om een verhoor gevraagd. Maar de advocaten van Trump willen dat het alleen gaat over samenspanning, niet over belemmering van de rechtsgang. Mueller zou Trump kunnen dagvaarden om te getuigen over alle onderwerpen die er voor zijn onderzoek toe doen. Maar vermoedelijk stapt de president dan naar de rechter om er onderuit te komen met een beroep op zijn speciale positie als staatshoofd.

