Zijn de werkende armen in Rotterdam geholpen met een bonus van 50 euro?

Het is een een steuntje in de rug voor werkende Rotterdammers, maar ook een signaal naar politiek Den Haag, zegt gemeenteraadslid Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam, de initiatiefnemer van de bonus. “Het Rijk heeft altijd gezegd dat werken moet lonen. Nu is het hét moment om daar actie op te ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld al door lage inkomens minder belasting te laten betalen.”

In haar eigen stad ziet Hoogveld nu nog te vaak dat werken niet loont. “Een alleenstaande moeder in de bijstand komt maandelijks vanwege allerlei toeslagen hoger uit dan het minimumloon. Als ze gaat werken wordt haar leven in een keer een stuk duurder.” De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren de bijstand al minder aantrekkelijker gemaakt door enkele toeslagen voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Zo is de kwijtschelding van de jaarlijkse afvalstoffenheffing ingetrokken. En ook de individuele inkomenstoeslag, het extra zakcentje voor een nieuwe koelkast of wasmachine, werd in 2014 stopgezet. Hoogveld: “Nu vonden we het tijd om ook iets voor de werkenden te doen. Vandaar deze beloning.”

Gloeiende plaat Maar vijftig euro is voor iemand die met moeite de eindjes aan elkaar knoopt een druppel op een wel heel erg gloeiende plaat, zegt de Rotterdamse arbeidseconoom Ronald Dekker. “Dit is goede sier maken met de zorg voor werkende minima. Doe dan niets.” Dekker erkent dat bijstandsgerechtigden er financieel op achteruit gaan als ze weer aan het werkende leven beginnen. “Hetzelfde geldt voor mensen met een modaal inkomen. Dat komt doordat veel toeslagen inkomensafhankelijk zijn. Maar daar doe je met deze vijftig euro niets aan.” Ook de lokale VVD en PvdA staan niet te springen om het Leefbaar Rotterdam-initiatief dat de gemeente zo’n 2,3 miljoen euro kost. VVD spreekt van “het kopen van stemmen” en PvdA vindt het “oneerlijk” tegenover bijstandsgerechtigden die wel willen werken maar geen baan weten te vinden. Daarbij roept het initiatief nog een vraag op: mogen gemeentes zich wel bemoeien met het inkomen van hun inwoners? Volgens de Raad van State mag het in ieder geval niet. Of Rotterdam met de werkbonus van 50 euro ook inkomenspolitiek bedrijft, kunnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, de vereniging voor leidinggevenden in het sociaal domein, niet zeggen.

