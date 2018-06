Zijn de raadsverhoudingen in Rotterdam ineens opgeklaard?

Hij verwacht dat Rotterdam eind deze maand een nieuw stadsbestuur heeft. Bovendien zag hij dat de oppositiepartijen zich ‘constructief’ opstelden en graag willen meedenken met het nieuwe college.

Dat is op zijn minst opmerkelijk na een onstuimige week, waarin Leefbaar Rotterdam als grootste partij definitief buiten het college viel. Fractieleider Joost Eerdmans was woedend. Informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duijsenberg uitten vervolgens tegenover de pers hun zorgen over de harde, verstoorde verhoudingen in de raad.

Er is ruimte voor de oppositie om dingen gedaan te krijgen Formateur Bruijn

Een week later is dat weer heel anders volgens de VVD-formateur, die denkt dat de partijen inzien dat ze elkaar nodig hebben. Vooral omdat het voorziene college op een minimale meerderheid van 23 zetels gaat steunen. Bruijn: “Er is ruimte voor de oppositie om dingen gedaan te krijgen. Bij de coalitie is er bereidheid om te zoeken naar wat haar met de oppositie bindt.”

Toekomstig oppositieleider Joost Eerdmans zegt dat Leefbaar Rotterdam graag haar ‘invloed wil aanwenden’. “Het is goed dat iedereen iets positiefs ziet, na een verdrietige week.”

Na kort doorvragen blijkt de Leefbaar-leider de afgelopen week ‘niet vergeten’. Hoewel hij wil meedenken over het beleid, kijkt hij er ook naar uit om oppositie te voeren en er zo nodig ‘met gestrekt been’ in te gaan. “Dat verwachten onze kiezers ook van ons.”

Wederzijds onbegrip Bovendien is Eerdmans ook de afgelopen vier jaar niet vergeten, waarin hij wethouder was. Oók het college van Leefbaar, D66 en CDA wilde de hand uitsteken naar de oppositie. Dat leidde tot wederzijds onbegrip en wantrouwen. De oppositie vond dat er nooit iets met hun plannen gedaan werd, de coalitie vond dat ze wel degelijk luisterde, maar dat de oppositie vaak onrealistische moties indiende. Eerdmans: “Ik ben niet vergeten hoe de oppositie tegen ons beleid aanschopte, maar zelf met weinig ideeën kwam. Er deugde niks, alles was verschrikkelijk.” Hij zegt dat hij een zwartboek bijgehouden heeft, over de keren dat de oppositie zich niet constructief opstelde. “Daar ben ik op een gegeven moment maar weer mee gestopt.” Ter geruststelling voor het aankomende college, zegt Eerdmans dat hij anders oppositie zal voeren. “Wij zullen hen niet benaderen zoals wij de afgelopen weken behandeld zijn. Toen we met een glimlach aan de kant werden gezet.” Een andere fractieleider die in de oppositie terecht zal komen, Nourdin El Ouali van Nida, ziet ook nog allerminst aanleiding voor optimisme over de raadsverhoudingen. “Ik probeer er redelijk constructief in te zitten, maar ik merk bij de andere oppositiepartijen een grondhouding van: ze zullen het nog wel merken.”