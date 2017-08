Zijn de grappige fouten van Google Translate binnenkort verleden tijd?

Een Franse zin vertalen met een woordenboek? Ouderwets! Je haalt hem gewoon even door Google Translate. Maar als er dan een onbegrijpelijke Nederlandse vertaling uitrolt, blijkt dat woordenboek toch niet zo’n slecht idee. Er zijn echter genoeg mensen die dankbaar gebruik maken van de vertaalmachine van de zoekgigant.

En dat leidt weer tot grote hilariteit op het internet. Onder de hashtag #badtranslations en op de redditpagina ‘engrish’ – en verbastering van english - delen gebruikers die gevolgen, die op buitenlandse menukaarten of informatieborden her en der terecht komen. Zo serveert een restaurant in Spanje ‘fried road’ – gebakken weg – in plaats van gebakken eieren. Op een bord waar iets in de trant van ‘werk in uitvoering’ moet staan, staat ‘execution in progress’: executie in uitvoering. En heb je hoge nood zonder toilet in de buurt? Wildplassers bij deze muur worden niet beboet ('fined') maar met hen komt het juist 'wel goed' ('fine').

Vertalen met kunstmatige intelligentie

Maar aan al die hilariteit online komt misschien wel een einde. Deze week lanceerde het Duitse techbedrijf Deepl een nieuwe vertaalmachine die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Het ‘neurale netwerk’, een vorm van kunstmatige intelligentie, van Deepl heeft een jaar lang alle correcte vertalingen van Linguee, een zoekmachine voor vertalingen geanalyseerd. Daar leert Deepl van, en hij blijft leren, dankzij een ‘supercomputer’ die in IJsland staat. Zo kan Deepl de beste vertalingen leveren, beweert het bedrijf.

Maar Google blijft niet achter. Het bedrijf experimenteert al sinds september vorig jaar met kunstmatige intelligentie om hun vertaaldienst te verbeteren. In plaats van woorden apart te vertalen om ze vervolgens aan elkaar te plakken, moet Google Translate straks de hele zin ‘lezen’ en op een meer natuurlijke manier vertalen. Met de tijd leert de machine, net als Deepl, door feedback van gebruikers. Dit vertaalnetwerk van Google kan al gebruikt worden voor vertalingen van Chinees naar Engels.

Maar is het verschil tussen Deepl en Google dan echt zo groot? We nemen de proef op de som en halen de intro van dit artikel door beide vertaalmachines. Deepl lijkt de belofte waar te maken. De vertaling naar het Engels is foutloos, die van Google niet helemaal.

Vergelijk:

Deepl:

Who are we following this week on social media? Twitterers who make a mission of finding funny translation errors. But that mission may come to an end.

Met Google:

Who are we following on social media this week? Twitter's who are making a mission of finding funny translation errors. But this mission may end.

Veel mensen zullen de slimme vertaalmachines dankbaar zijn. En die hilarische vertalingen ... ach, gelukkig is fouten maken nog altijd menselijk.