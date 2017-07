Zijn de Amerikaanse wegen en bruggen echt zo slecht als Trump beweert?

Vier uur 's ochtends rijdt Allen Boyd zijn vrachtwagen weg van het Wall-Mart-distributiecentrum in Bedford, Pennsylvania, volgeladen met boodschappen. Dertien uur later is hij weer thuis. Lange dagen horen erbij en er zijn genoeg redenen om na 35 jaar plezier te houden in het werk. Zoals het landschap dat uur na uur verandert. En de verantwoordelijkheid: "Ik heb een baas, maar neem de hele dag mijn eigen beslissingen."

De drukte rond de steden, het slechte wegdek en de files kunnen een dag nog iets langer en zwaarder maken. Boyd houdt er dagelijks rekening mee. "In het noordoosten zijn de winters koud en de zomers heet: Moeder Natuur zorgt voor het nodige reparatiewerk aan de wegen", zegt hij tijdens een verplichte rustpauze.

Vooral de staten Connecticut en Rhode Island, tussen New York en Boston, probeert hij te mijden. "Deze lijden onder het slechte weer vanaf de oceaan. Daarnaast zijn het kleine staten met een grote bevolking. Het is een hele opgave om het verkeer in beweging te houden."

Rhode Island en Connecticut zijn de trieste koplopers in een onderzoek naar het slechtste landelijke wegennet van de Amerikaanse nonprofit-organisatie Trip. Respectievelijk 41 en 39 procent van de wegen is in slechte staat, net als 22 procent van de bruggen trouwens, daarin scoren ze even hoog. Van die wegen en bruggen maken ook toeristen veel gebruik, reageerde de U.S. Travel Association.

Afgaande op de vele rapporten van Trip is Amerika een land vol kuilen. President Donald Trump spreekt van een derdewereldland-infrastructuur en belooft die te gaan opknappen voor een biljoen dollar. Dat geld gaat niet alleen naar wegen en bruggen, maar ook bijvoorbeeld naar vliegvelden.

Extra kosten Wie snel wagenziek wordt, moet ook Californië mijden. Los Angeles en San Francisco staan in een ander Trip-onderzoek naar hoofdwegen in de toptien van slechtst scorende stedelijke gebieden. De economie van deze staat groeit hard, verklaart onderzoeker William Wilkins, en het aantal gereden kilometers door auto's en vrachtwagens neemt alleen maar toe. "Het wegdek krijgt er dagelijks van langs." De vertraging is te vergelijken met 362.243 vracht­wa­gen­chauf­feurs die een jaar niksen Californië gaat de komende tien jaar 52 miljard dollar investeren in wegen, bruggen en openbaar vervoer. Gouverneur Brown wilde niet afwachten of Trumps plannen werkelijkheid worden. De gouverneur citeerde TRIP-onderzoek waaruit blijkt dat een chauffeur jaarlijks 844 dollar kwijt is aan extra kosten. Wilkins: "Banden slijten sneller en hobbelige wegen kosten meer brandstof." Amerikaanse transportbedrijven zijn jaarlijks 63 miljard dollar kwijt aan files, volgens het Amerikaanse instituut voor transportonderzoek Atri. De vertraging is te vergelijken met 362.243 vrachtwagenchauffeurs die een jaar niksen.

Goedkope brandstof "Files ontstaan niet alleen door slechte wegen", zegt chauffeur Boyd. "Er zijn te veel mensen onderweg. Dat komt door goedkope brandstof, wat op zich prettig is. Deze maand zie ik twee verkeersstromen: mensen die blij op vakantie gaan en mensen die niet zo blij naar hun werk gaan." Het achterstallig onderhoud is voor een groot deel te wijten aan de wijze waarop het gefinancierd wordt. Amerikanen betalen vooral via brandstofaccijns voor wegenonderhoud: 18,4 cent per gallon ( een kleine 4 liter) op benzine en 24,4 cent per gallon op diesel. Dit geld wordt verdeeld over de organisaties die in elke staat de wegen en bruggen beheren. Probleem is dat er te weinig geld binnenkomt. De accijnzen zijn sinds 1993 niet meer verhoogd. Daarnaast zijn auto's zuiniger gaan rijden, wat minder brandstof en dus minder belasting betekent. Ook betalen chauffeurs van elektrische auto's niet mee. Onderzoeker Wilkins: "De oplossing ligt voor de hand: een hogere brandstofbelasting. Maar conservatieve wetgevers en Republikeinse Congresleden zien dat niet zitten. Zelfs niet als ze er betere wegen voor terug krijgen." Tekst loopt door onder afbeelding © tripnet.org © Trouw CVW

Tolwegen Trump zet in op publiek-private samenwerking. Dat betekent dat bedrijven in infrastructuur investeren en vervolgens decennialang tol vragen aan gebruikers. Zo gokken ze op een rendement van bijvoorbeeld 6 procent per jaar. In de VS zijn de nodige voorbeelden te vinden, zoals de Indiana Toll Road of de Ohio Turnpike. Glad asfalt, maar wel achter een slagboom. Wilkins: "Voor een zo hoog mogelijke opbrengst, kiezen deze bedrijven voor bruggen of wegen met veel verkeer. Het grootste deel van de Verenigde Staten is niet druk genoeg voor dit model. Op plattelandswegen en rustige routes zal de overheid het werk moeten opknappen." Vrachtwagenchauffeur Boyd is tegen tolpoorten. "Liever een paar dubbeltjes extra accijns per gallon, zodat iedereen bijdraagt. Tolpoortjes kosten tijd en tijd krijg je nooit terug."

Investeringen Hij zegt dat een transportbedrijf jaarlijks gemiddeld 16.000 dollar per vrachtwagen aan belastingen betaalt op brandstof, banden, onderdelen en gereedschap. Ook dat geld gaat naar het wegenonderhoud. Als hij niet onderweg is, spreekt Boyd op scholen over verkeersveiligheid of met politici over zijn vak: hij is op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn sector. Dan zijn er nog de vele krakende bruggen. Wilkins: "Sinds in Connecticut een brug instortte, worden ze elke twee jaar gecontroleerd, vaker nog als de conditie tegenvalt. Een slechte brug wordt afgesloten of ze verlagen het maximaal toegestane gewicht. Vrachtwagens moeten dan maar omrijden, net als brandweerauto's." Investeringen betekenen wegwerkzaamheden en die leiden weer tot files. Boyd: "Jaren geleden reed ik zelf voor een bedrijf dat wegen en bruggen bouwt. Ik vervoerde brugonderdelen van 60 meter en 145 ton en was trots als zo'n gevaarte veilig op zijn plek lag. Ik zie het onderhoud als een klein ongemak voor een grote verbetering. En als vrachtwagenchauffeur maak je altijd het beste van de omstandigheden onderweg." Tekst loopt door onder afbeelding © tripnet.org © Trouw CVW

Is er al geld voor een mega-investering? Een biljoen dollar leg je niet zomaar op tafel. President Trump hoopt dat private bedrijven en investeerders geld willen steken in de Amerikaanse infrastructuur. Tijdens Trumps bezoek aan Saudi-Arabië in mei kondigde het grote investeerdersbedrijf Blackstone alvast een fonds van 40 miljard dollar aan dat in de Amerikaanse wegen, bruggen, vliegvelden en havens gaat investeren. De Saudi's leggen de helft van het geld in. Dat fonds moet leiden tot 100 miljard dollar aan investeringen. Blackstone's mede-oprichter Stephen Schwarzman is voorzitter van Trumps adviesraad van zakenlieden.

