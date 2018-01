Zijn al die MeToo-daders wél in militaire dienst geweest?

Dat was ergens in de buurt van Delft als ik me niet vergis, nu vijfenveertig jaar geleden - we maken er geen groot feest van. Mannelijkheid was geen groot goed in mijn dagen. Gitarist in een popband, dat leek ons meer wat. Ik zelf droomde ervan pianist te worden.

Maar hoe bleef je uit dienst? Allerlei verhalen deden de ronde: je moest met een blokfluit naar de kazerne gaan en daar tussen de bedrijven door Vader Jacob op spelen, een beetje bedwateren kon ook geen kwaad, en ik kende zelfs een verhaal van iemand die, 1,98 m. lang, zich door vrienden liggend op een kar naar de keuring had laten vervoeren, alwaar hij nog ongeveer in slaapstand, drie centimeter langer was dan overdag en te groot bevonden werd.

Zelfs ging het gerucht dat als je maar zei dat je dolgraag in het leger wilde, niets liever, al werd teruggestuurd omdat niemand dat geloofde. Ik wist niet precies over welke boeg ik het zou gooien maar besloot dat mijn afkomst, uit een vredelievend Zevendedagsadventistennest (42 scrabblepunten), ruimschoots mee moest tellen. Ik was weliswaar al op weg naar de uitgang van die kerk maar ze konden mij nog altijd helpen uit dienst te blijven.

Er heerste bij ons, bij de adventisten dus, geloof ik twee scholen waarvan de dienstweigeraars de overhand hadden. De eerste school beriep zich op Romeinen 13:4, over de overheid die men moet dienen (ik citeer uit de Statenvertaling): 'Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zoo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs.'

De tweede, grotere school beriep zich op Jesaja 2:2-4: 'en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.'

Dat was mijn school. Ik voelde mij gewetensbezwaard. In het televisieprogramma 'Andere tijden' kwamen afgelopen weekend Jehova's getuigen in beeld die als dienstweigeraars, tevens vervangende dienstweigeraars 21 maanden aan hun broek kregen, uit te zitten in Veenhuizen, wat ze natuurlijk blijmoedig deden.

Mij niet gezien. Ik wilde in het leger noch in het gevang. Maar zie, het wonder was dat ik zonder fluitspel en uitgerekte ledematen toch door hare majesteits oversten werd afgewezen. Na een aantal weken kreeg ik van de huisarts een briefje met de zogeheten 'infauste dienstprognose': S5. Niet stabiel genoeg. Je moest in die dagen kennelijk al een vent wezen vóór je het leger in ging.

Het heeft me nooit kwaad gedaan, deze afkeuring die tevens de bevestiging leek dat ik een papventje was. Dan maar gedichten en columns schrijven.

Ik ben trouwens benieuwd hoeveel van die MeToo-daders wél in dienst zijn geweest en of er enig positief dan wel juist negatief verband is. Ik heb, behalve die ene halve dag in Delft, nooit een kazerne van binnen gezien dus geen idee wat daar aan respect voor de ander wordt geleerd. Noch wat een echte man nu eigenlijk is.

