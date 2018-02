Zijlstra verder in de problemen na leugen over woorden Poetin

Een beschadigde Halbe Zijlstra wacht vandaag een zwaar debat met de Tweede Kamer. De minister van buitenlandse zaken moet door het stof nu bekend is geworden dat hij heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Zowel oppositie als coalitie wil opheldering van Zijlstra.

De leugen van de VVD’er komt op een uiterst pijnlijk moment aan het licht. Morgen moet Zijlstra zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou bezoeken, zo is de bedoeling. Of dat er ook van komt, hangt af van het debat in de Tweede Kamer vandaag. De oppositie vraagt zich af of Zijlstra nog wel kan functioneren op het internationale podium nu zijn geloofwaardigheid is aangetast. Juist Rusland, dat Nederland eerder beschuldigde van het verspreiden van desinformatie over het neerhalen van de MH17 in Oekraïne, zal gebruikmaken van deze misstap. Volgens het kabinet zijn het juist de Russen die foutieve informatie verspreiden, en Zijlstra is de minister die hen daarop moet aanspreken.

Zijlstra biechtte gisteren in de Volkskrant op dat een anekdote die hij in 2016 op het VVD-congres vertelde, niet klopt. Zijlstra zei dat hij Poetin zelf had horen spreken over een ‘Groot-Rusland’, met daarin ook Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische staten. Zijlstra zou het citaat hebben opgevangen toen hij voor Shell een bijeenkomst met Poetin bijwoonde in 2006 in diens buitenhuis, maar in werkelijkheid had hij het citaat uit de tweede hand. Zijn bekentenis haalde gisteren onder andere Russische en Amerikaanse media.

Oppositie neemt het hoog op “Ik neem dit hoog op. Het trekt een wissel op de geloofwaardigheid van de Nederlandse buitenlandpolitiek”, zegt Bram van Ojik van GroenLinks. Lilianne Ploumen van de PvdA stelt dat Zijlstra ‘te kijk’ staat, terwijl hij ‘niet in de laatste plaats met de Russen’ nog ‘harde noten te kraken heeft’. Ploumen zet vraagtekens bij Zijlstra’s betrouwbaarheid. “Als je het normaal vindt om jarenlang op te scheppen over een ontmoeting die nooit heeft plaatsgevonden, dan is de vraag hoe nauw Halbe Zijlstra het neemt met de waarheid.” Ook voor premier Mark Rutte is de onthulling van Zijlstra’s leugen pijnlijk. Rutte werd ‘enkele weken geleden’ door Zijlstra al op de hoogte gebracht. Toch informeerde geen van beiden de Tweede Kamer. “Als je spijt hebt, schrijf dan even een briefje”, zegt Van Ojik. Die brief kwam gisteravond alsnog. Zijlstra schrijft dat hij niet de waarheid sprak ‘om de persoon die de bewuste uitspraak van president Poetin zelf heeft vernomen in bescherming te nemen’. Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt Halbe Zijlstra, minister van buitenlandse zaken Om het debat als minister te overleven, moet Zijlstra in de Kamer diep door de knieën. Gisteren gaf hij in de media al een voorproefje daarvan. “Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt”, zei Zijlstra. Ook Rutte kwam met een harde kwalificatie: hij sprak van een ‘grote fout’ van Zijlstra. De premier vindt wel dat de minister kan aanblijven.

Coalitiepartijen Zijlstra’s opstelling helpt de coalitiepartijen – die zondagavond al waren geïnformeerd – om de rijen gesloten te houden. Wat Zijlstra deed was verkeerd, maar ‘de manier waarop hij dit rechtzet is heel duidelijk’, stelt D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. “Hij doet het ruimhartig, en dat vind ik belangrijk.” De coalitie trekt nog een tweede verdedigingslinie op: Zijlstra is weliswaar niet de bron van zijn Poetin-citaat, maar de inhoud ervan staat nog overeind, stellen de coalitiepartijen. “Het verandert niets aan de waarschuwing dat Poetin uit was op een Groot-Rusland”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Ook Pechtold vindt dat Zijlstra kan blijven. Ook CDA-leider Buma zei dat het zijn bedoeling is ‘dat deze minister aan het eind van de week terugkomt en doorgaat met zijn werk’. Een motie van wantrouwen hangt echter in de lucht. Krijgt die brede steun van de oppositie, dan zou die het functioneren van Zijlstra verder bemoeilijken. Tekst loopt verder onder de foto Poetin met toenmalig Shell-topman Jeroen van der Veer © REUTERS

‘Foute interpretatie’ Vanavond melde de Volkskrant dat oud-Shelltopman Jeroen van der Veer, als bron van Zijlstra, stelt dat hij verkeerd is geïnterpreteerd. Poetin had inderdaad een opmerking had gemaakt over Groot-Rusland. Maar volgens Van der Veer was die ‘historisch bedoeld’. De Shelltopman had de opmerking niet geïnterpreteerd als een actuele wens om Rusland uit te breiden en het niet zo aan Zijlstra verteld. Volgens de Volkskrant heeft Jeroen van der Veer per email laten weten dat de opmerking 'historisch bedoeld' was. 'Historisch gezien is Groot-Rusland groter dan huidig Rusland', schrijft Van der Veer in de mail. Hij vindt de interpretatie van Zijlstra 'dat huidig Rusland graag meer of veel invloed wil in wat Groot-Rusland was, logisch' Maar, stelt Van der Veer in zijn mail, die 'interpretatie in agressieve zin'is' niet aan mij noch aan mijn woordgebruik.' Van der Veer zegt zich ook niet te herkennen in het citaat over Kazachstan.