Zijlstra struikelde over een leugen, maar jokken hoort wel bij buitenlands beleid

Halbe Zijlstra kan zich bij een illustere lijst internationale voorgangers voegen. Politici nemen regelmatig een loopje met de waarheid als het om buitenlandse politiek gaat. Nederland valt door Zijlstra’s verzonnen ontmoeting met Vladimir Poetin dan ook niet plots uit de toon als onbetrouwbaar land in de internationale diplomatie. Wel loopt het Nederlandse zelfbeeld een deuk op.

Leiders in democratieën liegen zelfs vaker over buitenlands beleid dan dictators, zo betoogt de Amerikaanse politicoloog John Mearsheimer in zijn boek ‘Waarom leiders liegen’. Democratische leiders moeten hun bevolking overtuigen als zij ergens een militaire interventie willen beginnen of meer geld aan het leger willen uitgeven. En als een oorlog in Vietnam of Afghanistan niet goed verloopt, moet een stroom aan positieve berichten het thuisfront ervan overtuigen dat een succesvol einde in zicht is, mits de missie nog maar even verlengd wordt. Een dictator heeft het makkelijker: hij verhoogt gewoon de defensie-uitgaven en gooit dissidenten in de gevangenis.

Met het vertrek van Zijlstra kan Nederland juist weer met een zeker su­pe­ri­o­ri­teits­ge­voel anderen de les lezen

Van de democratische leugens is paniekzaaierij volgens Mearsheimer de meest in het oog springende. Leiders verdraaien gebeurtenissen of informatie van inlichtingendiensten om hun bevolking voor een nieuwe oorlog of een groter leger te winnen. Een bekend voorbeeld zijn de claims van George Bush en Tony Blair dat Irak massavernietigingswapens had. Maar de meeste moderne Amerikaanse presidenten verspreidden leugens. Franklin Roosevelt wilde graag de strijd aan met nazi-Duitsland, en meldde in 1941 dat een marineschip spontaan was beschoten door een Duitse onderzeeboot. Eigenlijk was het schip van de zogenaamd neutrale Amerikanen op zoek naar de Duitse onderzeeboot, om haar locatie door te geven aan Britse vliegtuigen die er dieptebommen op wilden gooiden.

Europese leiders zijn weinig anders. In 2011 leidde de Franse president Nicolas Sarkozy een interventie tegen de Libische leider Muammar Kadafi. Volgens Sarkozy zou Kadafi anders burgers en rebellen in de stad Benghazi afslachten. Later bleek dat deze inschatting nooit op feiten gebaseerd was. Sarkozy zocht vooral een excuus om de Franse macht rond de Middellandse Zee te vergroten.

Geesten rijp maken Zijlstra's verzonnen aanwezigheid in Poetin's buitenhuis past in dit patroon. Tijdens een VVD-congres maakte hij als fractievoorzitter de geesten rijp maken voor hogere defensieuitgaven, en blijkbaar vond hij het nodig zijn betoog met een beeldende anekdote te illustreren. Rusland leek Zijlstra weinig kwalijk te nemen. Een verklaring van de Russische ambassade in Den Haag deed de woorden van de toen nog niet afgetreden minister af als een 'interne aangelegenheid.' Ook internationaal bleef de aandacht uit. De New York Times en de Washington Post plaatsten een kort bericht van een persbureau op hun website, maar besteden in de papieren versie van hun krant gisteren geen aandacht aan het voorval. Maar aan de internationale acceptatie van leugens zit ook een keerzijde die Zijlstra vandaag fataal werd. Nederland ziet zichzelf graag als land dat niet meedoet aan de smerige kanten van internationale machtspolitiek. Nederland beschouwt zich als land van internationaal recht, dat zich aan de regels houdt en in het buitenland met open vizier zijn belangen behartigt. In dat beeld past het gedrag van Zijlstra niet.