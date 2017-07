Zien we daar echt de vermiste pilote Amelia Earhart op de foto?

Volgens een nieuwe, twee uur durende NBC-documentaire die zondag in de VS wordt uitgezonden zou het om de pilote gaan. Zij verdween op 2 juli 1937 tijdens haar poging om solo rond de wereld te vliegen. De foto dook op in het Amerikaanse Nationaal Archief en zou genomen zijn op atol Jaluit, deel van de Marshall-eilanden.

Eigenlijk was Earhart (toen 39) met haar navigator Fred Noonan op weg naar Howland-eiland om daar bij te tanken. Noonan zou de staande man op de voorgrond zijn.

Earharts lichaam is nooit gevonden en het verhaal blijft mede daarom mooi voor speculaties. Er verschenen honderden artikelen en talloze boeken en films over haar leven. Hillary Swank speelde haar stoer in 2009. Zelfs de Nederlander Rutger Hauer mocht eens acteren in een film over haar leven.

Maar Howland-eiland was slechts een smal strookje land in de eindeloze oceaan en met de apparatuur van toen blijkbaar onvindbaar.

Theorieën

Sinds Earharts verdwijning zijn er net zoveel theorieën bedacht als er eilandjes in de Stille Oceaan zijn. Zo zou ze met haar Lockheed Electra zijn neergestort in de buurt van de Marshall-eilanden, die toen door keizerrijk Japan werden bezet. In 1990 voerde een Amerikaanse zender een vrouw van het eiland Saipan op (deel van de Mariana-eilanden) die gezien zou hebben hoe Earhart en Noonan door Japanse militairen werden geëxecuteerd.

Anderen beweren dat Earhart door de Japanners is afgevoerd en in gevangenschap is overleden. Ze zou hebben gespioneerd voor de VS of juist propaganda hebben verspreid. In 1939 werd ze officieel dood verklaard.

De aantrekkingskracht van Earhart als onafhankelijke vrouw komt niet alleen door de vele vliegrecords die ze vestigde met haar 'Kanarie', een gele Kinner Airster, haar 'Old Bessie, het brandweerpaard', een Lockheed Vega, en de Electra.

Ze was een zelfstandige vrouw die pas na lang aandringen in 1941 trouwde. Ze stuurde haar kersverse echtgenoot een brief waarin ze stelde geen eeuwige trouw te beloven of te verlangen, en hield haar eigen naam.

Zeker in die tijd een opmerkelijke opstelling. Neem bijvoorbeeld generaal Leigh Wade die in 1929 met haar mee vloog. Achteraf roemde hij haar als geboren piloot, 'met een delicate stijl om de knuppel te sturen'.