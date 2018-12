Ziekte bracht Ronald Mulder niet in paniek en nu is hij Nederlands kampioen

November en december waren voor Mulder niet de allerleukste maanden uit zijn schaatsleven. De sprinter werd ziek, zo ziek zelfs dat hij naar eigen zeggen ver teruggeworpen werd wat vorm betrof.

Toch werd hij vrijdag Nederlands kampioen op de 500 meter en dat voelde ‘uitermate lekker’, zo vertelde Mulder kort na zijn race, de medaille om zijn nek. Helemaal omdat de wereldbekers in het begin van het seizoen verre van ideaal verliepen. Hij kon vanwege zijn fysieke malheur de eerste twee wereldbekers in Japan niet rijden. Dat maakte het voor Mulder al bijna onmogelijk om mee te doen aan de laatste wereldbekers op hoogte, daar waar snelle tijden worden verwacht. De WK Afstanden in Inzell waren daarom ook het hoofddoel van het jaar.

Een zieke schaatser moet in ieder geval niet in paniek raken, zei de ervaren Mulder. “Ik had er met Gerard (van Velde, red.) over, het enige wat ik kon doen was energie terugkrijgen. Goed trainen, goed slapen, goed eten. Daarom ben ik best trots dat het nu is gelukt.”

Ik dacht pas na mijn rit dat ik ook weleens kampioen kon worden Ronald Mulder, schaatser

Nog een bloemetje Ronald Mulder doet al jaren mee op de kortste afstand, maar werd pas voor de tweede keer Nederlands kampioen, voor het eerst sinds 2011, acht jaar geleden. Hij staat in de schaduw van Ireen Wüst, die voor de achtste keer Nederlands kampioen werd op de 1500 meter. Voor Mulder was in eerste instantie niet eens de Nederlandse titel van belang. Dit toernooi ging voor hem vooral over plaatsing voor de WK afstanden in het Duitse Inzell over ruim een maand. De beste drie van de afstand mogen daarnaartoe. “Ik dacht pas na mijn rit dat ik ook weleens kampioen kon worden.” Met zijn tijd van vrijdag (34,60), kruipt Mulder weer naar de internationale top. Zo was hij vierde geworden als hij deze rit twee weken geleden had gereden. Sowieso was de 500 meter het eerste belangrijke succes voor het nieuwe team van Mulder, Reggeborgh, dat met DaiDai Ntab op plek twee nog een bloemetje kon bijzetten. Jan Smeekens werd derde, goed genoeg om zijn wereldtitel te verdedigen. Voor Mulder rest nog de 1000 meter. Met een goede tijd op die afstand kan hij zich via een combinatieklassement nog plaatsen voor het Europees kampioenschap sprint dat over twee weken op het buitenijs van Collalbo in Italië wordt gereden. Schaatsbond KNSB laat Mulder zondag de 1000 meter rijden, iets wat hij vanwege zijn voorseizoen eigenlijk ook niet mocht. “Daar ben ik ook heel blij mee. Maar als ik heel realistisch ben, denk ik dat Kai Verbij of Kjeld Nuis grotere kandidaten zijn.”