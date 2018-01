Ziekenhuizen verbannen verstokte rokers van het terrein

Veel Nederlandse ziekenhuizen willen rookvrij zijn. Toch mogen patiënten vaak buiten, bij de aangewezen rookpunten, nog een sigaret opsteken. Dat is bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) sinds 1 januari 2018 niet meer mogelijk. De laatste rookhokjes zijn verwijderd. Ook medewerkers kunnen rondom het ziekenhuis niet meer roken. Patiënten die moeite hebben, krijgen nicotinepleisters of nicotinekauwgom.

Voor internist-oncoloog Hiltje de Graaf kon het volledige rookverbod niet snel genoeg komen. In 2015 opperde zij dat al. "Hoelang weten we dat roken ernstige gevolgen heeft? Mensen gaan eerder dood."

Volgens De Graaf kan een ziekenhuis een belangrijke rol spelen. "Juist de ingrijpende gebeurtenissen die hier plaatsvinden, zoals operaties of het nieuws dat je kanker hebt, motiveren om te stoppen met roken. De kans van slagen ligt vijftig procent hoger dan wanneer je geleidelijk stopt", legt de Graaf uit. "Ik denk dat alle ziekenhuizen mensen moeten helpen van het roken af te komen."

Het Medisch Centrum Leeuwarden is niet de eerste. "Het is een trend dat ziekenhuizen volledig rookvrij worden", laat een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen weten. "Dat wij dat graag zien, staat als een paal boven water." Toch kan de brancheorganisatie dit niet opleggen. Een ziekenhuis bepaalt zelf welk rookbeleid het handhaaft. Uit een belronde blijkt dat onder andere UMC Utrecht, het Deventer Ziekenhuis en het Isala Ziekenhuis het rookbeleid willen aanscherpen. Het Isala Ziekenhuis hoopt zelfs al dit jaar volledig rookvrij te zijn.

Voorbeeldfunctie

Anderhalf jaar geleden besloot het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg roken volledig uit te bannen. Een sigaret opsteken kan alleen nog maar buiten het ziekenhuisterrein. Rokende patiënten en bezoekers die het lastig vinden, krijgen hulp van longverpleegkundigen.

Tot nu toe is het ziekenhuis blij met de resultaten. "Wij zien dat er minder wordt gerookt", laat een woordvoerder weten. Het blijft wél lastig te handhaven. "Het is gewoon niet realistisch om iedereen zijn sigaret te ontnemen. Een enkeling biedt weerstand en dat heeft ook te maken met de emoties die spelen in het ziekenhuis." Het is uiteindelijk niet onze verantwoordelijkheid, vindt de woordvoerder. Toch zet het Röpcke-Zweers door: "Wij hebben een voorbeeldfunctie en dit beleid is een positief signaal naar de buitenwereld."

Ook oncoloog Hiltje de Graaf ziet in dat de verantwoordelijkheid bij de roker ligt. Er zijn altijd rokers die net buiten het terrein een sigaret opsteken. "Dat neemt niet weg dat alle hulp welkom is. Wij letten er op en spreken mensen aan. Hoe moeilijker wij het maken, hoe minder er wordt gerookt."