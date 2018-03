Ziekenhuizen moeten routine-ingrepen overlaten aan klinieken of de huisarts

Dat zeggen de adviseurs van KPMG in een jaarlijks overzicht van de organisatie van de gezondheidszorg. Ze wijzen erop dat het aantal behandelingen in ziekenhuizen sterk groeit, terwijl het budget niet onbeperkt kan stijgen. In tien jaar tijd stegen de ziekenhuisuitgaven met tien miljard tot 27 miljard en het ziet ernaar uit dat binnen twintig jaar nog eens bijna een verdubbeling volgt.

Lees verder na de advertentie

De huidige strategie – waarin de hele ziekenhuissector een maximale, beperkte groei krijgt van het kabinet – zal volgens KPMG alleen maar leiden tot kaalslag. Steeds meer ziekenhuizen zullen het met dat beperkte budget niet redden. Voor veel burgers zal het ook lastiger worden alles te betalen. Een verhoging van de eigen bijdrage ligt op de loer en zal vooral de mensen met de kleinste beurs treffen.

Alle behandelingen die nu onnodig in het ziekenhuis worden gegeven, kosten veel meer geld dan in zo’n lokaal centrum

Het huidige ziekenhuis is veel te groot, het rapport duidt het fijntjes aan met de term ‘organisatorische ­silo’. Ziekenhuizen moeten zo veel mogelijk zorg overlaten aan lokale zorgcentra, zoals de huisartsen. Of bij mensen thuis, zoals dialyse en het innemen van chemotherapie (in tabletvorm). Alle behandelingen die nu onnodig in het ziekenhuis worden gegeven, kosten veel meer geld dan in zo’n lokaal centrum. Daarnaast moeten eenvoudiger, planbare operaties zoals een heupvervanging worden geconcentreerd in speciaal hiervoor geselecteerde klinieken. Het ziekenhuis kan zich zo concentreren op de moeilijkere patiënten.

Concentratie Maar ook binnen de ziekenhuizen zou het volgens KPMG goed zijn als er veel meer concentratie komt. Dat is niet alleen goed voor de kosten, maar ook voor de kwaliteit: een team artsen en verpleegkundigen dat vaak patiënten met dezelfde aandoening heeft, presteert beter dan wanneer het maar weinig mensen met dezelfde ziekte ziet. Om dat alles mogelijk te maken, moeten ziekenhuizen meer gebruikmaken van alle technologische mogelijkheden. De overheid moet artsen zo betalen dat bijvoorbeeld regionale samenwerking loont, in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin vooral degene die de meeste operaties uitvoert het meeste geld krijgt. Artsen zouden volgens KPMG veel meer gebruik moeten maken van databanken waaruit blijkt welke behandeling aanslaat en welke niet. Bestuursvoorzitter Jos Biesma van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein is daarmee al begonnen, samen met zes collega’s. Hij legt vandaag in deze krant uit hoe de zorg verbeterd kan worden als artsen elkaars behandelgegevens delen.