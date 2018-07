Ziekenhuispersoneel staat vandaag op zijn strepen

De cao-onderhandelingen zitten al weken vast en het ultimatum dat de vakbond stelde is ook verlopen. Dus komen werknemers van de universitair medische centra (umc's) nu in actie voor meer loon, betere regelingen voor avond- en nachtdiensten en minder uren voor oudere werknemers.

De vorm van protest: een stiptheidsactie waarmee het Leids umc vandaag start, en waarbij de andere zeven academische ziekenhuizen zich later aansluiten. Verpleegkundigen en ander personeel zullen zich exact aan de roosters houden, geen overuren draaien en vooral ook elke koffiepauze nemen waar ze wettelijk recht op hebben. Op die manier willen ze duidelijk maken hoe hoog ze de werkdruk ervaren, namens de pakweg 60.000 werknemers uit de sector.

De patiënt is niet de dupe, zegt Merlijn. "Als je een protestactie wilt houden in de zorg, moet je aan allerlei strenge regels voldoen. Waar nodig blijven gewoon handen aan het bed." Maar, zegt ze er direct achteraan: binnen de regels zullen ze tot het randje gaan. "Vorige week stonden er nog vijfhonderd personeelsleden voor het UMC Groningen te protesteren - duidelijk is dat dit breed leeft bij de werknemers."

Die werkdruk komt door het hoge aantal vacatures die zich maar niet laten vullen, een probleem in de hele zorg. Elise Merlijn, zorgbestuurder van vakbond FNV, heeft het idee dat werkgevers zo ver van hun personeel af staan dat ze die onvrede niet genoeg voelen. "Voor hen goed om te weten, want ik hoor van veel werknemers bij de umc's over een enorme leegloop." Cijfers van aantallen heeft ze niet. "En waarheen ze precies vertrekken weet ik ook niet. Maar blijkbaar zijn de arbeidsomstandigheden elders beter."

Een ultimatum

Volgens de werkgeverskoepel, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), was er eind mei bijna een akkoord. De verschillen leken toen nog overbrugbaar, schreef vicevoorzitter Wouter Bos een paar weken na dat overleg in een brief. Hij was dan ook teleurgesteld, zo schreef hij, toen FNV op 13 juni de NFU een ultimatum stelde en daarmee de toenaderingen tenietdeed.

Maar dat komt omdat de NFU haar standpunt maar blijft herhalen, zegt Merlijn van FNV. "En dat is: 'wij doen een geweldig bod'. Maar ze bieden nu een loonsverhoging van 2 procent, en dat na acht maanden onderhandelen. Ver onder onze eis van 3,5 procent. Daarnaast moet de NFU van ons een aantal verslechteringen in de werkdruk terugdraaien, wat ze ook niet wil. Denk daarbij aan werken in onregelmatige diensten tot drie jaar voor de AOW-leeftijd. Dat gebeurt nu en is simpelweg te zwaar."