Ziekenhuispersoneel begint met acties voor meer loon en betere werktijden

De cao geldt voor 200.000 medewerkers in 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra. Het gaat onder meer om verpleegkundigen, planners, ict-personeel en administratief medewerkers. Zij willen dit jaar 5 procent loon erbij, maar de werkgeversvereniging Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) wil niet verder gaan dan 2 procent in 2019 en nog 2 in 2020, plus een eenmalige uitkering van zo’n 1000 euro.

De hoofdvraag is: hoe blijven ziekenhuizen een aantrekkelijke werkgever? De NVZ denkt dat zij en de bonden daar niet eens zo verschillend over denken. De bonden zien dat anders. Het gaat hen naast de looneis onder meer over rust- en werktijden. Overuren maken is heel normaal. Daar moet iets tegenover staan. De NVZ biedt een extra vergoeding, maar dat is voor de bonden niet genoeg. Net als in de gehele zorgsector hebben ziekenhuizen moeite hun vacatures te vervullen. Goede arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden moeten nieuw personeel trekken en voorkomen dat het huidige personeel vertrekt, of kiest voor het zzp-schap.

Spelen zzp’ers een rol?

Op de achtergrond zeker. Zzp’ers zijn in de zorg een factor om rekening mee te houden. Geen vakbond of werkgever wil of durft iets negatiefs over deze groep zeggen. Maar die stelt ziekenhuizen wel voor problemen. Het staat zzp’ers namelijk vrij om vriendelijk te bedanken voor de niet populaire diensten in de avond of weekenden. Daarnaast kunnen zzp’ers in tijden van personeelsschaarste een stevige looneis voor zichzelf op tafel leggen. Dat speelt bijvoorbeeld op de afdelingen spoedeisende hulp, waar de personeelskrapte het grootst is.

Als te veel medewerkers kiezen voor het zzp-schap, loopt het sociale ver­ze­ke­rings­stel­sel gevaar

Nu zijn zzp’ers en vakbonden soms een wat ongemakkelijke combinatie. Een zelfstandige is geen werknemer. Een zelfstandige is vaak geen lid van een vakbond. En een zelfstandige betaalt niet mee aan werknemersverzekeringen. Nu maakt hij of zij daar ook geen gebruik van.

Maar als te veel medewerkers kiezen voor het zzp-schap, loopt het sociale verzekeringsstelsel waar de vakbonden zo’n voorstander van zijn gevaar. Over het algemeen zijn het namelijk de medewerkers met de sterkste schouders die verder gaan als zzp’er. Die kunnen in het sociale zekerheidsstelsel moeilijk worden gemist.