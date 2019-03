Ziekenhuis Twente markeert borstkanker zonder radioactieve straling met nieuwe methode

Medisch Spectrum Twente (MST) gaat vanaf vandaag borstkankertumoren met een nieuwe methode markeren voor een operatie. Daarbij is geen radioactief deeltje nodig. In plaats daarvan werkt MST met een minuscule chip die radiogolven uitzendt. Volgens het ziekenhuis en de Amerikaanse fabrikant Hologic heeft MST de Europese primeur. Ook andere Nederlandse ziekenhuizen overwegen de techniek te gaan gebruiken.

Die bespaart ziekenhuizen veel gedoe, omdat ze niet hoeven te voldoen aan de strenge regels die gelden voor werken met radioactief materiaal. Mogelijk is de methode daarom ook goedkoper. “En we denken dat patiënten het een prettig idee vinden, dat ze geen radioactief materiaal in hun lichaam krijgen”, zegt oncologisch chirurg Anneriet Dassen. Voor zover zij weet, is de methode nog nergens in de wereld op grotere schaal wetenschappelijk getest. Dat wil MST nu gaan doen bij een groep van ongeveer 170 patiënten.

Het markeren is nodig, zodat chirurgen tumoren die niet van buitenaf voelbaar zijn, tijdens de operatie kunnen terugvinden. De meeste Nederlandse ziekenhuizen werken met een ‘jodiumzaadje’ dat in de tumor wordt geplaatst tijdens een onderzoek bij de radioloog. Met een stralingszoeker kan de chirurg de plek terugvinden. Het deeltje is heel licht radioactief, en volgens artsen niet schadelijk.

Goede ervaringen in de VS Het MST werkte nog met een oudere methode, waarbij een metalen draadje in de borst wordt gestoken. “Dat is minder prettig voor de patiënt”, zegt Dassen. MST liep wat achter en wil nu weer vooroplopen. “De theoretische voordelen zijn fantastisch, maar nu willen we weten hoe dit in de praktijk werkt voor de patiënt”, zegt Lenny Verkooijen, hoogleraar op het gebied van beeldgestuurde behandeling van kanker bij UMC Utrecht. Verkooijen wil vooral weten of chirurgen door de radiochip niet te veel of juist te weinig weefsel gaan weghalen. UMC Utrecht werkte aan de voorbereiding van een eigen praktijktest, maar is nog niet zo ver als MST. Ook Maastricht UMC+ overweegt de chip te gaan gebruiken. De techniek kreeg vorige maand een CE-toelating tot de Europese markt. Dat wil zeggen dat de apparatuur doet wat die moet doen, maar niet dat de methode veilig is en goed werkt. “Wij zien haar niet als experimenteel”, zegt Dassen. “In Amerika werken chirurgen er al een jaar mee. Ik heb van drie van hen een mail gehad, en hun ervaringen zijn goed.”

