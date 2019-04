Ziekenhuis Harderwijk krijgt te veel spoedgevallen uit Lelystad

De spoedeisende hulp van St Jansdal in Harderwijk is twee tot drie keer per week overbelast door de toestroom van patiënten uit de omgeving van Lelystad, zo meldt het ziekenhuis. Die patiëntenstops duren volgens het ziekenhuis een tot anderhalf uur. Vroeger had het ziekenhuis gemiddeld één keer in de week een tijdelijke patiëntenstop, nu is dat vaker.

St Jansdal heeft het ziekenhuis in Lelystad overgenomen uit het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen. De nieuwe eigenaar besloot niet langer 24-uur per dag spoedeisende hulp aan te bieden in Lelystad: in de plaats daarvan is er een spoedpoli van 7.30 tot 21.30 uur uur. ’s Avonds en ‘s nachts moeten patiënten uitwijken naar de vestiging in Harderwijk, of naar andere ziekenhuizen in Almere, Sneek of Zwolle.

Het is niet zo dat we ambulances moeten doorsturen. De am­bu­lan­ce­dienst weet precies waar plek is. Woordvoerder St Jansdal

Over die extra reistijd leeft in Flevoland al veel bezorgdheid. Minister Bruins (medische zorg) zag echter geen reden om in te grijpen toen MC IJsselmeerziekenhuizen failliet ging, omdat patiënten in heel Flevoland ook zonder ziekenhuis in Lelystad in theorie in 45 minuten met een ambulance naar een spoedeisende hulp kunnen worden gebracht.

Nu blijkt dat spoedgevallen ook in Harderwijk niet altijd terecht kunnen. Dat betekent dat ambulances soms nog verder moeten rijden. “Het is niet zo dat we ambulances moeten doorsturen”, zegt woordvoerder Anneke Plette van St Jansdal. “De ambulancedienst weet precies waar plek is.”

St Jansdal heeft de capaciteit in Harderwijk al fors uitgebreid, maar dat blijkt niet genoeg. “We zijn pas zes weken onderweg in Lelystad”, zegt Plette. “We moeten het zorgaanbod nog op allerlei manieren bijstellen.”

Dat betekent niet per se dat de capaciteit van de spoedeisende hulp in Harderwijk verder wordt uitgebreid. Het zou ook kunnen dat dat bij het Flevoziekenhuis in Almere gebeurt, zegt Plette. “We zijn druk met hen in overleg. Vanuit Lelystad ben je net zo snel in Almere.”

