Zieke Britse baby Charlie Gard overleden

Charlie leed aan de zeer zeldzame genetische afwijking MDS, die zijn hersenen en spieren steeds verder aantastte. Hij kon niet meer zelfstandig ademhalen en ook niet zien, horen, bewegen, huilen of slikken. Volgen artsen was het mogelijk dat hij constant pijn had.

Artsen uit het Great Ormond Street Hospital in Londen drongen al maanden aan op het staken van de beademing. Vanwege de groeiende, onomkeerbare hersenschade hadden ze geen hoop meer. Maar de ouders wilden niet opgeven. Ze vochten het oordeel van ziekenhuis aan tot drie Britse gerechtshoven en uiteindelijk tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar zonder succes.

Neurologie De ouders klampten zich vast aan de Amerikaanse hoogleraar neurologie Michio Hirano, die beweerde dat zijn experimentele ‘nucleoside’-therapie de spierkracht van Charlie mogelijk met 10 procent kon verbeteren. Valse hoop, meenden de Britse artsen. De afgelopen weken kwam Hirano persoonlijk naar Londen om de baby te onderzoeken. Maar voor het zover was, besloten de ouders zelf dat het klaar was. Zij vrezen dat voortzetting van de strijd zal lijden tot nog meer pijn voor Charlie. De zaak heeft veel losgemaakt. Naast het felle maatschappelijke debat dat door Charlie de kop op stak in Engeland en daarbuiten, spraken paus Franciscus en president Donald Trump hun steun voor Charlie uit. Ook de Amerikaanse pro-life-beweging dook er bovenop. De Britse artsen van Charlie zijn veelvuldig met de dood bedreigd. Lees ook: Laatste kans voor ouders van zieke baby Charlie Gard

