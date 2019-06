Zie de Oranje-vrouwen als de sporters die ze zijn, niet als leeuwinnen

Precies dat hebben marketeers indertijd natuurlijk ook gedacht, met dat verschil dat hun brein dan net de andere kant op gaat dan dat van de zakelijke journalist. Het is juist de kans op onderscheid, de kans om het product te positioneren, redeneren zulke mannen dan in hun jargon – met excuses daarvoor.

Het waren in hun stiel slimme marketeers, dat zij ze nagegeven. De journalist kan weigeren wat hij wil, het woord is onuitroeibaar. Zo stond het donderdag weer pontificaal op de voorpagina van deze krant, in de aankondiging van het speelschema en de voorbeschouwing op het WK vrouwenvoetbal (waarin het dus niet voorkwam). Ja, het marketingconcept heeft zijn werk gedaan, het heeft ook de bedaardste krantenredactie in zijn greep.

Ik hoorde al verzuchtingen over alle aandacht: over leeuwinnen-moeheid, nu al, over de gekte ook die zich tegen de voetbalsters kan keren. Ja, die zou zich tegen hen kunnen keren, maar vreemd of overmatig is het niet, gemeten althans naar de standaards van deze tijd en zijn hypes. Ronald de Boer loopt elke dag Blokker uit met een koekenpan en een poppetje van Shanice van de Sanden, maar dat zou hij bij een ander groot toernooi ook doen.

Lief en aardig

De toon, ja, dat is wat anders: nog altijd vooral lief en aardig. Twee jaar geleden, voor het EK, sprak ik de hoop en zelfs het vertrouwen uit dat Daphne Koster, de stoere oud-verdedigster, als analist de professionele, wat hardere benadering zou brengen die ontbrak. Dat viel me tegen, ik had later zelfs wat spijt van dat stukje.

Toch waag ik het erop nu de hoop te vestigen op Suse van Kleef, correspondente in Engeland en oud-voetbalster, die het WK voor de NOS zal volgen. Ze vond het al zichtbaar raar dat haar bij ‘Pauw’ werd gevraagd of Oranje wereldkampioen kan worden. Hélène Hendriks schreef in een gastcolumn in het Algemeen Dagblad dat ze de hoge verwachtingen moeilijk kan rijmen met wat ze in de kwalificatie heeft gezien: dat was matig geweest.

Je hoefde bondscoach Sarina Wiegman, prof in woord en gebaar, niet te vertellen dat er meteen na het gewonnen EK een andere fase aanbrak. De volgende, moeilijker stap: blijven presteren met elkaar, tegen tegenstanders die zich stugger gaan opstellen. Observeren hoe spelers daarin met elkaar omgaan (Van Persie, Sneijder, Robben) heb ik altijd uiteindelijk interessanter gevonden dan het voetbal zelf: het was leerzamer, kon veel in het resultaat verklaren.