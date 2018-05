Zidane stapt op bij Real Madrid

Zidane zette in januari nog zijn handtekening onder een verlengd contract tot medio 2020, maar donderdag maakte hij bekend te vertrekken.

De voormalige topvoetballer schoof in januari 2016 door naar de Madrileense hoofdmacht, nadat Rafael Benitez was ontslagen. Zidane was eerder assistent van hoofdtrainer Carlo Ancelotti en hij had zelf het tweede elftal van Real onder zijn hoede.

De ploeg moet blijven winnen en heeft na 2,5 jaar een verandering nodig Zinedine Zidane

De Fransman won met Real Madrid drie keer achter elkaar de Champions League. Zidane voegde zich daarmee bij Ancelotti en Bob Paisley, die als trainer ook drie keer het belangrijkste Europese bekertoernooi wonnen. Zijn elftal pakte daarnaast twee keer de Europese Supercup, één Spaanse Supercup en was twee keer de beste op het WK voor clubs. In het seizoen 2016-2017 veroverde Real Madrid ook de Spaanse titel.

In het afgelopen seizoen moest de sterrenploeg uit Madrid genoegen nemen met de derde plaats, op gepaste afstand van FC Barcelona. De derde eindzege op rij in de Champions League maakte het hele seizoen echter goed.

Vijf dagen na de gewonnen finale in Kiev tegen Liverpool (3-1) verrast Zidane met de mededeling dat hij vertrekt. "De ploeg moet blijven winnen en heeft na 2,5 jaar een verandering nodig", verklaarde de Fransman, die in 1998 met zijn land de wereldtitel veroverde. Hij nam in 2006 afscheid als profvoetballer met een kopstoot in de WK-finale tegen Italië. Zidane moest in de verlenging met rood van het veld nadat hij zich had laten provoceren door Marco Materazzi en zag zijn landgenoten via strafschoppen verliezen.